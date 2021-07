Nuevo campo de batalla entre demócratas de Nueva York: Eric Adams vs Ocasio Cortez sobre fondos policiales

Eric Adams, presidente de Brooklyn y candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, declaró su oposición al llamado “movimiento” socialista de la congresista Alexandria Ocasio Cortez (AOC), que promueve retirar fondos a la policía y cerrar cárceles.

Durante un acto de recaudación de fondos, Adams dijo el lunes a sus seguidores que la batalla que enfrenta no es con sus rivales políticos para las elecciones del 2 de noviembre, sino contra los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA).

“Ya no me estoy postulando contra candidatos. Estoy corriendo contra un movimiento. En todo el país, los socialistas de la DSA se están movilizando para detener a Eric Adams”, dijo. “Se dan cuenta de que si tengo éxito, vamos a iniciar el proceso de recuperar el control de nuestras ciudades”.

Los comentarios provocaron vítores y aplausos de los asistentes al evento la noche del lunes en Douglaston (Queens), reportó New York Post. Aunque Adams -ex capitán de NYPD y ex senador estatal- no mencionó a Ocasio Cortez por su nombre, la DSA la reconoce abiertamente como su “principal superestrella socialista”.

El discurso de Adams del lunes se produjo menos de dos semanas después de una conferencia de prensa en la que dijo que quería recuperar el manto de “ser progresista” de los demócratas que lo “secuestraron” pero que “no tienen un historial de implementar cambios progresistas reales”.

Ni Ocasio-Cortez ni la DSA emitieron comentarios, pero el capítulo de la organización en la ciudad de Nueva York anoche retuiteó las declaraciones del candidato demócrata y escribió con ironía: “¿Desea mudarse? Únase a NYC-DSA y viva en la mente de [Eric Adams] sin pagar renta”.

Muchos vinculan el auge de la violencia en NYC con los esfuerzos para desfinanciar a la policía, incluido el recorte de mil millones de dólares al presupuesto de NYPD el año pasado, promovido por el actual alcalde Bill de Blasio y el Concejo Municipal.

En las primarias demócratas a la presidencia (2020) y la alcaldía de Nueva York (2021), Ocasio Cortez apoyó a dos candidatos que resultaron vencidos: Bernie Sanders y Maya Wiley, respectivamente. El mes pasado en El Bronx, la congresista instó a los políticos a dejar de construir más cárceles para abordar los delitos violentos y, en cambio, pidió brindar más servicios hospitalarios y asesoramiento a los infractores de la ley que padecen enfermedades mentales.

El enfoque de Adams es opuesto, y ha hecho de la seguridad pública un pilar de su campaña a la alcaldía. Nueva York “Realmente se ha convertido en un lugar donde la anarquía es la norma. Y eso es simplemente inaceptable”, diagnosticó la semana pasada. “Tenemos una creciente crisis de armas en esta ciudad: los incidentes de disparos aumentaron 22%, las víctimas de disparos aumentaron 29%”, afirmó al denunciar la violencia, impunidad y tráfico de armas, que afecta a residentes y turistas.

También Adams ha pedido una revisión de las controvertidas reformas de la fianza en NY vigentes desde enero de 2020 con el apoyo del gobernador Andrew Cuomo y la aprobación de una ley federal que criminalizaría el tráfico de armas a través de las fronteras estatales.

Su enfoque coincide con el de Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata del estado Nueva York, quien ha solicitado a sus compañeros no aprobar nuevas leyes estatales que puedan percibirse como favorables a la impunidad o el crimen.

