Kirsten Dunst insiste en interpretar a Mary Jane en el Multiverso Marvel

La actriz estadounidense Kirsten Dunst volvió a insistir sobre interpretar otra vez a Mary Jane Watson en el Multiverso Marvel. La estrella de cine fue la encargada de darle vida al personaje en la trilogía de Spider-Man que estuvo bajo la dirección de Sam Raimi.

“¡Me encantaría unirme a ese multiverso!”, aseguró Dunst durante una entrevista con Backstage. También manifestó que hasta el momento es la única que “no se ha integrado” a este mundo de superhéroes.

La actriz, quien también estuvo nominada en la 94. ª edición de los Premios Óscar por su participación en The Power of the Dog, se expresó en tono de broma diciendo “estoy como que, ‘por favor métanme, pónganme en el elenco’. Necesito financiar mi casa e hijos”.

Dunst interpretó a Mary Jane Watson en Spider- Man (2002), Spider- Man 2 (2004) y Spider- Man 3 (2007). Ella se ha referido a este personaje como uno de los más destacados que ha podido representar durante su carrera en el mundo del cine, aunque mostró incomodidad entre las diferencias de salario que existió entre el de ella y del actor Tobey Maguire.

Además, también explicó que sintió bastante presión por parte por uno de los productores de la película al exigir de manera insistente que debía acomodarse sus dientes.

Próximo estreno de Marvel

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es el próximo estreno de Marvel y debía llegar a la gran pantalla el 7 de mayo de 2021, pero la pandemia no lo permitió. Luego anunciaron que sería el 22 de marzo de este año que saldría para todos sus seguidores pero fue cancelado. Finalmente, los fanáticos podrán disfrutar de esta segunda parte el 6 de mayo de 2022 en todas las salas de cine.

Uno de los personajes favoritos de Stan Lee siempre fue Doctor Strange y fue en los años 80 cuando quería llevar este personaje al cine. Sin embargo, fue unos años después que logró cumplir esta meta con el avance de la tecnología.

Luego del estreno de la primera parte, la cinta tuvo una recaudación cercana a los 700 millones de dólares y está ubicada en el top 10 de las películas más taquilleras que representan el Universo Cinematográfico de Marvel.

