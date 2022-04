“Pudo haberme matado en el ring”: Floyd Mayweather Jr. le agradece a Dios por no haber enfrentado al mexicano Antonio Margarito

Floyd Mayweather Jr. alguna vez fue tildado de miedoso. El ex boxeador estadounidense finalizó invicto su carrera profesional, pero en algún punto de su carrera Antonio Margarito manifestó que el popular “Money” sentía temor de enfrentarlo. Diez años más tarde, Floyd no se arrepiente de haber rechazado al mexicano e incluso le agradece a Dios por eso.

La razón por la que “Money” agradece haber rechazado al azteca está vinculada con su polémica en 2009. La Comisión Atlética de California suspendió un año a Antonio Margarito por haber encontrado en sus vendajes una sustancia rígida, parecida a un yeso, previo a su pelea contra Shane Mosley. Para aquel entonces, el mexicano provocaba a Mayweather en busca de un combate.

“Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando y quería pelear tanto porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados (con ‘yeso’), así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera”, recordó Floyd Mayweather en una entrevista con Fight Hype.

Vendaje ilegal de Margarito en la primera pelea vs. Cotto pic.twitter.com/D5GJPdz3 — Ramiro Torres (@Ramirotorresn) December 2, 2011

Mayweather vs. Margarito: una pelea que pudo terminar en tragedia

“Money” no se arrepiente de haberle dado la espalda al boxeador mexicano. Floyd Mayweather Jr. considera que Margarito pudo haberlo lastimado ilegalmente dentro del cuadrilátero y dada la peligrosidad de las circunstancias, asegura que pudo haberlo incluso matado.

“No sabes qué tipo de efecto habría tenido en mí. Esos (golpes) habrían causado estragos después de que mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo terminar matándome en el ring, no sabes lo que podría pasar. Así que a veces tienes ciertas señalas (para no enfrentar a boxeadores). Nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos”, concluyó. January 24, 2009: Plaster of Paris



11 years ago today, Shane Mosley defeated Antonio Margarito in what became one of boxing’s most infamous nights. pic.twitter.com/bkHx3ybTU4— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 24, 2021

También te puede interesar:

· Floyd Mayweather presumió su evolución gracias al dinero: conoce el primer auto de “Money” y con qué vehículo se desplaza actualmente

· Mayweather el visionario: la pierna rota de McGregor le hizo ganar miles de dólares

· Mayweather y negocios redondos: “Soy la única persona que puede hacer una pelea falsa y obtener $100 millones de dólares”