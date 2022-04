Insólito: Pitcher de los Yankees se entera de su cambio por un comentario en Instagram

El pitcher novato de los Yankees de Nueva York, Robert Ahlstrom fue víctima de las burlas en las red social Instagram luego de enterarse que fue cambiado de equipo gracias a un comentario de una cuenta de Fanpage del equipo neoyorquino en una foto que el propio jugador había posteado hace una semana con el uniforme rayado.

Robert Ahlstrom se enteró que fue cambiado de equipo luego de que una serie de comentarios comenzaron a ser publicados en una foto que él había publicado en su cuenta de Instagram con el uniforme de los Bombarderos de Bronx.

La cuenta @YankeeSource le comentó: “Buena suerte en Texas @robert_ahlstrom21 te vamos a extrañar”. A lo que el jugador respondió sorprendido con otra pregunta que reza “¿Espera qué?”. Acto seguido la misma cuenta respondió su duda y le dejó saber que lo cambiaron.

Pese a que muchas personas se burlaron del lanzador, los fans de los Rangers comenzaron a escribirle palabras de bienvenida.

Cambio de Robert Ahlstrom los Rangers

Robert Ahlstrom un lanzador de 22 años que apuntaba a debutar con los Yankees en el 2022, fue cambiado este sábado a los Rangers de Texas junto a otro compañero por un receptor, un cambio que muchos cuestionaron pues consideraron que el equipo de Nueva York salió desfavorecido.

Ahlstrom fue enviado a Texas junto al lanzador dominicano Albert Abreu por el catcher José Trevino, quien llega para dar más profundidad a la receptoría de los Yankees. The New York Yankees today announced that they have acquired C Jose Trevino from the Texas Rangers in exchange for RHP Albert Abreu and LHP Robert Ahlstrom.— New York Yankees (@Yankees) April 2, 2022

Lea también:

– MLB: Amazon Prime transmitirá 21 juegos de los Yankees de Nueva York

– Yankees de Nueva York homenajeará a su inmortal del béisbol Derek Jeter

– Yankees de Nueva York y su rotación para la semana del Opening Day