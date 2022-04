¿Por qué Cuadrado, Chiellini y Bonucci se presentaron ante la fiscalía italiana?

El colombiano Juan Cuadrado y los italianos Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci comparecieron este lunes ante la Fiscalía de Turín, en relación a la investigación que lleva la policía financiera italiana sobre posible falsedad en las cuentas de la Juventus en el ejercicio económico de 2020.

En marzo de 2020, la entidad blanquinegra llegó a un acuerdo con los jugadores por el que renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan perjudicado en plena pandemia del COVID.

No obstante, segúng los medios italianos, el acuerdo no sería de una renuncia del salario; sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses. Esta acción habría supuesto un ahorro para la Juventus, al no haber incluido en su balance económico el sueldo aplazado como una deuda y haber pagado las cuantías a los futbolistas en acuerdos privados.

⚫ Tras Cuadrado y Chiellini -que ha estado dos horas y media-, comparecerá ante la Procura di Torino, por investigación de los balances de la Juventus, Leonardo Bonucci.



[La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/IbHFdrVs8K — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 4, 2022

Cuadrado, Chiellini y Bonucci ante la fiscalía

Cuadrado fue el primero en acudir, sobre las 10:00 am (hora de Italia), para contestar a las preguntas de los fiscales del caso, conocido como Prisma. Dos horas después se presentó el capitán del conjunto blanquinegro, Chiellini, quien -según informan medios locales- estuvo unas dos horas en el interior del edificio. Bonucci se presentó sobre las 3:30 pm.

Otros jugadores como el argentino Paulo Dybala, el brasileño Alex Sandro y el italiano Federico Bernardeschi ya fueron interrogados a finales de marzo. Se espera que más jugadores acudan para aclarar a los organismos competentes esta maniobra de reducción de salarios que implica a directivos del club. Entre ellos, Andrea Agnelli (presidente) y Pavel Nedved (vicepresidente).

La fiscalía lleva una investigación sobre la Vecchia Signora que comenzó a finales del pasado año, por irregularidades en la compra y venta de jugadores, a la que ahora se suma esta nueva arista sobre el pago del salario; pero los futbolistas que comparecen ante los fiscales solo hablan de ésto último, de lo relacionado con el tema de la renuncia de salario en marzo 2020.

