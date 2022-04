Miss Universo 2021 habla de la enfermedad que la hace subir de peso

La Miss Universo 2021, Harnaaz Sandhu, desde hace algún tiempo ha sido criticada por el incremento de peso y es que está atravesando una situación de salud que la ha hecho pasar por esta circunstancia que no le ha permitido seguir cumpliendo las tallas que siempre exigen los concursos de belleza.

Sandhu, quien es la tercer mujer india en lograr obtener este título universal, habló sobre la afección que tiene y es que es autoinmunitaria crónica y le va perjudicando el intestino delgado.

“Soy de esos individuos que les critican por ser muy delgados y ahora me dicen estás muy gorda… Con mi enfermedad celíaca que no puedo comer harinas de trigo y otras cosas”, explicó la reina del certamen.

A su vez, esta enfermedad va dejando secuelas en el sistema digestivo, por lo cual no permite que el cuerpo reciba todos los nutrientes que son completamente necesarios.

La Organización Miss Universo se pronunció al respecto para rechazar cualquier tipo de comentarios negativo y también rechazando el bullying.

“Somos una comunidad construida para defender, animarmos y elevarnos unos a otros. No hay lugar para el odio aquí Stop Bullying”, reseñó el comunicado.

Alicia Machado defendió a Sandhu

La venezolana Alicia Machado se pronunció en contra de aquellos que se han manifestado de manera negativa a la actual Miss Universo. A su vez, la defendió por el incremento de peso que han quedado reflejados en los eventos públicos a los que asiste.

“Gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a mister cerdo de jefe. ¡Este 2022 es otra era de empatía, amor al prójimo y hoy el bullying es un delito! Salve reina beautiful”, escribió quien fue Miss Universo en 1996.

Sin embargo, Machado hasta el momento de su declaración no tenía conocimiento alguno de la enfermedad que Sandhu está atravesando y que través de distintas redes sociales los seguidores de la reina, le han dejado infinidades de comentarios negativos por su físico, considerando que, no estaba así cuando ganó el concurso el 12 de diciembre de 2021.

