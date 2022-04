Zahara Jolie Pitt, hija adoptiva de Brad y Angelina, tiene una desgarradora historia de trasfondo

Cuando en 2005 Angelina Jolie adoptó legalmente a una bebé de seis meses nacida en Etiopía que llevaba el nombre de Yemsrach, acaparó la atención de la prensa mundial. Ahora, diecisiete años después, la madre biológica de la adolescente, Mentewab Dawit Lebiso, ha revelado la desgarradora razón por la que tuvo que darla en adopción en aquel entonces a la exitosa actriz.

Durante una entrevista con la agencia Reuters, Mentewab habló sobre la trágica forma en que concibió a la menor, asegurando que se vio obligada a alejarse de la pequeña.

“Un hombre sacó un cuchillo y me puso una mano en la boca para que no gritara. Me violó y luego desapareció”

Mentewab Dawit Lebiso