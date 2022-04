Ronald Acuña Jr.: No extrañaré a Freddie Freeman, tuvimos muchos inconvenientes

Bravos de Atlanta arrancará este jueves su defensa del campeonato del béisbol de las Grandes Ligas en una serie ante los Rojos de Cincinnati. No obstante, antes de escuchar la voz de play ball, los fanáticos centraron su mirada en Ronald Acuña Jr. después de que el venezolano le enviara mensajes envenenados a Freddie Freeman, actual jugador de Dodgers de Los Ángeles.

La estrella de 24 años, conversó con el dominicano Yancel Pujols en un live por la red social de Instragram y en dicha entrevista; el jardinero confirmó que no extrañará ni un poquito a su ex compañero, ya que tuvieron muchos inconvenientes.

“No lo extrañaré, nosotros no éramos muy cercanos, solamente compartíamos un estadio. Nosotros tuvimos muchos choques, a él nunca le importó cuando me golpeaban y no era una persona con quien se podía hablar mucho”, comentó Ronald Acuña Jr.

Part of Ronald Acuña Jr.'s Instagram Live interview.



Pero eso no fue todo, el venezolano también relató algunos inconvenientes con el inicialista, siendo uno de ellos cuando debutó en Las Mayores. Aunque Freeman no fue el único, sino que hubo otro grupo de veteranos que apoyaban la actitud del californiano.

Uno de estos episodios poco agradables fue cuando Acuña Jr. se pintó los ojos de negro y vino Freeman, se lo quitó con un paño y le dijo que ellos no lo hacen así. Este hecho impresionó mucho al venezolano, pero que no pudo opinar al respecto.

“Uno viene con un flow de Ligas Menores, con gorra cruzada, lentes y la cara pinta, algo que no se ve mal por ser parte del juego. Ellos mismos me dijeron que no puedo utilizar eso, muchos veteranos me la aplicaron por dos años”, apuntó el jardinero.

De esta manera “El abusador” catalogó a Freeman como una persona arrogante y muy autoritario. Asimismo, el venezolano reiteró que estará recuperándose unas semanas en Triple-A para volver más fuerte al equipo grande y ser un verdadero líder.

Freeman, por su parte, cerró su ciclo en Atlanta, después de firmar un contrato jugoso con Dodgers de Los Ángeles por seis años a cambio de 162 millones de dólares. Todo esto después de estar más de una década con los Bravos.

