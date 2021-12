Camila Cabello se despide de las redes sociales después de romper su relación con Shawn Mendes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada uno tiene su forma de lidiar con sus sentimientos después de una ruptura; en el caso de Camila Cabello, parece que va en la dirección de abandonar el mundo online por su bien.



Y es que Camila informó a sus seguidores de las redes sociales que estos no volverán a saber de ella a través de esta vía hasta 2022, como mínimo.

En efecto, la cantante decidió tomarse un nuevo descanso de la esfera virtual, de la que ya había expresado en varias ocasiones la aversión que le genera, para poder “desintoxicarse” y sacar el máximo partido a su realidad más cercana e inmediata.

La exintegrante de “Fifth Harmony” necesita pasar menos tiempo frente a su teléfono, quizá para evitar especialmente las noticias que sigue generando su ruptura con Shawn Mendes.

“Necesito un poco de ‘detox’ de las redes sociales hasta el nuevo año. Solo quiero pasar menos tiempo delante del teléfono esta semana. ¡Los quiero a todos!”, detalló en las Stories de su cuenta de Instagram.

Fue el pasado 17 de noviembre que Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el fin de su relación amorosa: “Hola, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro amor el uno por el otro es más fuerte que nunca, comenzamos nuestra relación como mejores amigos, y lo seguiremos siendo”, compartieron en declaraciones conjuntas sin explicar los motivos.

Su historia de amor se remonta al año 2014, cuando se conocieron como teloneros del tour de Austin Mahone. Los primeros rumores de su romance ocurrieron rumbo al año 2015, cuando lanzaron el tema ‘I Know What You Did Last Summer’, desde entonces, fueron varias las ocasiones en las que se les invitó a aceptar su relación, pero no fue hasta 2019, cuando colaboraron para ‘Señorita’, que ambos confirmaron en diversas entrevistas su estatus como pareja.

Sigue leyendo: Shawn Mendes recuerda con cariño su período de confinamiento con Camila Cabello

– Camila Cabello contó más detalles sobre sus problemas de ansiedad y revolucionó Instagram con un nuevo look tras haberse separado de Shawn Mendes

– Conoce la mansión que Camila Cabello ha puesto en venta por $3.95 millones de dólares