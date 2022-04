“Una perra fuerte y valiente”: la mascota de la Copa América Femenina causa controversia

Durante el sorteo para la Copa América Femenina 2022, la Conmebol presentó a Alma, la mascota oficial del certamen. Este se disputará del 8 al 30 de julio próximo, en las ciudades colombianas de Armenia, Bucaramanga y Cali.

Se trata de “una perra fuerte, valiente, sociable, divertida y apasionada por el fútbol, que dirige y motiva a los equipos”. Incluso, es la hermana de Pibe, que fue la figura de la Copa América masculina de 2021.

Sin embargo, esta descripción que le dio la Conmebol a Alma generó cierta controversia en las redes sociales. Y es que, para gran parte de la población latinoamericana, perra significa prostituta, más allá de que los organizadores se refieren al animal en sí.

“Señores, ¿por qué le hacen esto al fútbol femenino latinoamericano? ¿Por qué no miden el impacto de la palabra perra en el contexto de Colombia?”, indicó un usuario de Twitter. “Más brutos no se pueden ser, discriminando. Deberían eliminar esto”, comentó otro internauta.

Inclusive, algunos usuarios aprovecharon de hacer memes con J Balvin, artista colombiano que causó polémica hace unos meses por su canción “Perra”. De hecho, YouTube tuvo que eliminar el videoclip.

Ya hay canción oficial (?) pic.twitter.com/P9egCeOj7V — sɴᴏᴏᴘʏ  (@soy_jpeg) April 8, 2022

¿Cómo es el formato de la competición?

Las 10 selecciones de la Conmebol se darán cita en esta competencia. El grupo A quedó conformado por el anfitrión Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia; mientras que Brasil, vigente campeona, integra el grupo B junto a Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay.

Colombia y Paraguay serán los protagonistas del partido inaugural; mientras que la final se llevará a cabo en el estadio Estadio Alfonso López, de Bucaramanga. View this post on Instagram A post shared by Copa América (@copaamerica)

El certamen consta en dos fases: la de grupos y la final. Para esta última clasificarán aquellos conjuntos que alcancen los tres primeros lugares en su respectivo grupo.

En este sentido, se otorgan tres cupos directos para el próximo Mundial Femenino. Además, da la oportunidad a otras dos selecciones de optar por el repechaje.

Vale destacar que, de ahora en adelante, la Copa América Femenina se desarrollará cada dos años, en lugar de dos. La selección campeona recibirá un premio de $1.5 millones de dólares; mientras que la subcampeona se quedará con $500,000 dólares.

