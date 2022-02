Alejandro Fernández le lleva flores hasta la tumba a Vicente Fernández: “Mejor tarde que nunca”

Alejandro Fernández visitó el rancho “Mis tres potrillos”, lugar en donde Vicente Fernández, su padre, está sepultado. En una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de “El potrillo” se le ve frente a la estatua de Vicente Fernández, en la que él está montando a caballo.

“Nunca demasiado tarde para visitar a mi padre y ponerle unas flores por su cumpleaños !! Mejor tarde que nunca … dice un dicho !”, escribió Alejandro Fernández.

El 17 de febrero, días despúes de cumplirse dos meses de su fallecimiento, Vicente Fernández habría cumplido años.

“El potrillo” también expresó su opinión acerca de la escultura de su padre, la cual fue supervisada por el mismísimo Vicente Fernández antes de su muerte y que tardó cerca de dos años en estar lista. “Te amo jefe – quedó espectacular tu escultura ! Besos hasta donde estés! ♥️”, precisó.

Aunque su presencia en el lugar llegó días después de la celebración del cumpleaños de “El Charro de Huentitán”, el mismo día de su nacimiento Alejandro Fernández le dedicó una emotivas palabras y recordó una gran anécdota.

“Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo. – “Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé.” Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la celebración del cumpleaños de Vicente Fernández en el rancho “Mis tres potrillos”, María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández mejor conocida como Doña Cuquita, aseguró que su fallecido esposo se le manifiesta.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama… De verdad, con la colcha, con todo se forma una cruz, pero a diario diario diario”, dijo ella ante los medios de comunicación que estuvieron presentes.

