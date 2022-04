Christian Nodal cuenta lo que pasó con el enorme tatuaje de los ojos de Belinda que se hizo en el pecho

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal ha transformado el tatuaje que se hizo en el pecho inspirado por su antigua prometida Belinda.

Si bien el intérprete de ‘Botella tras botella’ ha preferido mantener en privado los motivos por los que concluyó su relación con la cantante y actriz, sí que ha confirmado en una entrevista con el programa matutino ‘Venga la alegría’ que ese diseño que tanto dio que hablar en su momento ya no existe.

En el lugar que ocupaban antes los ojos de su ex luce ahora unas alas diseñadas por él mismo.

“Me lo tapé. Tenía unos ojos y me los tapé con unas alas, de gusto. Yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio. Los tatuajes me apasionan desde niño”, ha explicado.

Debido a la gran pasión que el cantante de 23 años siente por la tinta, ahora se está preparando para abrir un estudio que le permita explorar esta faceta.

Por el momento ha hecho sus pinitos con su buena amiga Adamari López, a quien le ha tatuado la letra “A” en honor de su hija Alaïa.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte de ese mundo. Tatué a Adamari y le quedó súper bonito. Le hice algo con un mensaje de su hija, entonces me encanta. He tatuado a amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó.

La creatividad y ganas de emprender de Christian Nodal no se limitan a la música y a los tatuajes, ya que también está preparando el lanzamiento de su propia marca de tequila.

