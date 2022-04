Salma Hayek consideró retirarse de la industria cinematográfica por su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Salma Hayek posó junto a su hija, Valentina Paloma Pinault, para la edición de mayo de la revista Vogue México.

Como parte de la celebración del Día de las Madres, la envidiable pareja de madre e hija fue entrevistada en español y ambas hablaron sobre todo lo que las une, qué las reta, qué las hace reír cuando nadie las está viendo, sobre compartir moda, sueños y mucho más.

“En esta casa nos peleamos por la ropa porque se lleva todo de mi clóset. Luego no encuentro nada”, dijo la veracruzana añadiendo que si se trata de maquillaje, Valentina es la que le da tips.

Algo que ha llamado mucho la atención es la parte en que Salma se sinceró como nunca antes y expresó lo importante que era para ella convertirse en madre.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida. Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”, comentó para la publicación.

Pero, a pesar de sentirse satisfecha con sus logros, la actriz luego admitió que llegó a plantearse en un momento dado la idea de abandonarlo todo para criar a Valentina, es decir, retirarse de la industria cinematográfica en la que precisamente ha conseguido construir una prolífera carrera.

“Estaba dispuesta a no trabajar más”, dijo Salma, aunque no tardó mucho en cambiar de opinión porque su esposo, el empresario François Henri Pinault, le hizo darse cuenta que eventualmente echaría de menos ponerse delante de las cámaras.

“… pero cuando Valentina tenía poco más de un año, (François) me dijo que tenía que regresar a trabajar porque en algún punto podría extrañar mi profesión”, señaló, y tres años después del nacimiento de Valentina, Salma volvió a la actuación con varios proyectos.

Hace 14 años, la joven llegó a la vida de la artista para cambiar por completo su perspectiva y Salma pensó que dicho acontecimiento era el momento indicado para decir “adiós” a la industria del entretenimiento y dedicarse a su familia.

Por su parte, Valentina Paloma Pinault desea seguir los pasos de su madre y probar suerte en el cine, pese a conocer muy bien lo complicada que puede resultar la industria cinematográfica. La joven reveló que su intención pasa por convertirse en directora de cine, pero primero quiere trabajar como actriz.

“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, comentó.

Se trata de la primera vez que la actriz mexicana, de 55 años, posa para una revista al lado de su hija, puesto que, anteriormente, había sido muy reservada con la presencia de su única hija ante las cámaras.

