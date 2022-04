Ninel Conde sufría mucho al principio de “Tu Cara Me Suena”, de Univision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ninel Conde se sincera sobre todo lo que ha tenido que sacrificar por “Tu Cara me Suena”, en una nueva dinámica a la que no estaba acostumbrada. Además, la actriz confiesa con mucho pesar que este próximo Día de la Madre no podrá pasarlo con su hijo, sino trabajando en el show que se transmite los domingos en Estados Unidos.

“Al principio sufría mucho sí, sufría porque es algo que no conocía, en el caso de hacer imitaciones, pues ¡en mi vida!”.,

Además, ha tenido que acostumbrarse a recibir indicaciones de alguien más. “Normalmente, yo estoy acostumbrada a ser mi propio jefe. Yo pongo los horarios, yo le digo a mi gente a qué hora, yo digo los vuelos a qué hora y acá no, acá recibes indicaciones y hay que ‘cuadrarse’ dentro de lo que se puede, ¡jajaja!”.

Ninel confiesa que sufre por la falta de sueño. “Yo soy totalmente nocturna como la mayoría de los artistas, de los cantantes, entonces esos llamados como por ejemplo ‘Despierta América’ o los llamados para lo del domingo, que de pronto te citan súper temprano porque te tienen que caracterizar y todo, ahí voy así con la cobija ¡arrastrándonos! pero ahí llegamos, con toda mi comida porque además traigo toda mi comida porque como llevo una dieta tengo que llevarme toda las comidas”.

Continúa: “No, si mi vida es un carnaval, voy a hacer un reality ¡estén pendientes!”.

Y es que detrás de cámaras del show, la artista mexicana viaja con todo un séquito. “Equipo de: manager, PR, maquillaje, peinado, asistente, personal manager; la chica que me cocina y me ayuda que me la traje, por supuesto, es más importante que mi American Express; la chica que me acompaña, me ayuda y me cocina, la amo porque si no, no podría hacer mi dieta, a qué hora, o sea, estaría yo así de este tamaño, no existirían estos músculos”.

Ahora que se acerca el día de la madre, ¿cómo lo vas a pasar? ¿con tu hijo?

¡Ay, mi amor! ¡Tócame otro son!, porque estoy muy cansada y me vas hacer llorar. En Luciana, en California, vamos a estar festejando a todas las mamás y mamacitas con el show de El Bombón Asesino; como me gusta, trabajando, mi mejor terapia, así que ahí vamos a festejar a las mamás y a las mamacitas.

La actriz sólo ve a su hijo seis horas al mes.

“Desafortunadamente, solo puedo verlo miércoles, cada quince días, tres horas, pero bueno; eso está en manos de Dios y mi corazón confiado en que en algún momento voy a poder volver a tener a mi hijito como cualquier mamá puede tener a su hijo que Dios le ha regalado”.

Lee más sobre Ninel Conde en Univision:

Ninel Conde confiesa que le cuesta ir a Despierta América porque sufre de falta de sueño

Raúl de Molina y Ninel Conde recuerdan delante de cámaras el beso que compartieron en el pasado: El Gordo y la Flaca

Ninel Conde en exclusiva nos confiesa que fue a ver a Bad Bunny para ser como él