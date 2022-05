Estos son los famosos que no le atinaron a nada en la MET Gala 2022: Kim Kardashian llegó perdida en la temática

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tema de este año en la Met Gala fue el: “Gilded Glamour”. Y esta temática básicamente buscaba hacer referencia a la famosa Edad Dorada de Estados Unidos. La gala le pedía a sus invitadas e invitados que hicieran una representación del periodo de la industrialización, cuando, como bien explica Jomari Goyso, las máquinas de cocer básicamente aparecieron y estalló la moda.

Según Jomari Goyso y en efecto sus atuendos lo ameritan, Bad Bunny y J Balvin fueron dos de los latinos que mejor entendieron este concepto y supieron representarlo en esta “red carpet”, junto a ellos entre los hombres también se destacó Travis Baker y no así su pareja Kourtney Kardashian quien para muchos fue una de las peores vestidas de la noche. Otra hispana que supo hacer una magnífica entrada con el tema del “Gilded Glamour” fue Rosalía con mucho revuelo y al estilo flamenco. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Del clan Kardashian-Jenner la única que entendió el tema de la gala fue Kylie Jenner, quien ha sido considerada una de las mejores vestidas del evento, así también lo cree Jomari. Y hay que explicar que esto es por cómo supo hacer uso del concepto de la época con un toque de las nuevas tendencias que están por venir, cuyo toque se podía apreciar en la gorra que llevó sobre el cabello junto al velo de novia. Otra que aportó este detalle de la gorra fue Nicki Minaj. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj)

Y mientras Kylie brillaba Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney y Kim se coronaron como las peorcitas de la noche, porque no entendieron nada de nada.

Otras que se veían preciosas y elegantes, pero totalmente fuera de tema fueron: Eiza González, Emma Stone y Hailey Bieber. Sus vestidos podrían haberse destacado en otros eventos, pero para la Met Gala no estaban hechos. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Como mención especial destacamos a Blake Lively, quien no sólo entendió sino que además le rindió homenaje a la Estatua de la Libertad. Y es que además de que se veía preciosa, su transformación en la alfombra roja no sólo ha sido señalada como “dramática” por lo perfecta que fue, sino que se ha convertido en el momento de la noche. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

De nada importó que Kim Kardashian llegase por último con un vestido que usó Marilyn Monroe, o que haya tenido que rebajar 16 libras en pocas semanas para poder llevarlo… De nada sirvió porque estaba más fuera de tema que cualquier otra. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Aquí les compartimos la lista de mejores y peores vestidos por Jomari Goyso: View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

