Sale a la luz que el conductor de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, quería ser actor de películas para adultos

Raúl de Molina parece no tener secretos con Lili Estefan y ésta parece no tenerlos con el público, porque frente a las cámaras de El Gordo y la Flaca confirmó que su amigo y compañero quería ser actor de películas para adultos. Raúl de Molina parece no estar contento con la vida que ha llevado hasta hoy, porque su sueño era protagonizar cintas calientes.

El público que sigue al programa de Univision en Instagram se ha reído mucho con esta conversación que la red social retomó. Los llaman el “dúo dinámico”. Y a Raúl incluso lo cuestionan, preguntándole, que cómo es posible que no haya podido hacer carrera en el cine para adultos, si el bien dice ser parecido a William Levy. El Gordo de Molina dice ser el gemelo del famoso protagonista de “Montecristo”.

Hay que agregar que el público también está muy complacido con el regreso de Raúl de Molina a Univision. Y es que sus largas vacaciones hicieron que muchos se plantearan la posibilidad de ya no verlo en TV y no les gustó el panorama, aún cuando disfrutaron con las personalidades invitadas al show. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

