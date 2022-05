Adamari López canta en Hoy Día: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López ha demostrado en Hoy Día que tiene mucho pulmón, porque cómo pudo entonó “El Rey”, tema que popularizó mundialmente Vicente Fernández. Con micrófono en mano la puertorriqueña dejo a viva voz: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar”.

Como era de esperarse, algunos han llegado al video de Hoy Dia con la única intención de criticar a la conductora, mientras que otros son tajantes al decir, que aunque la critique, ella es sin duda la que le pone salsa al show matutino de Telemundo.

Lamentablemente, en los comentarios además de atacarla le han recordado que así se ha quedado ella. Probablemente queriendo hacer alusión a que en la actualidad su ex, Toni Costa, ya tiene un nuevo amor: Evelyn Beltrán. Sin embargo, los fans de la puertorriqueña salen en su defensa y mandan callar esas voces malsonantes en las redes sociales.

Sobre Toni Costa podemos contar que el conductor está listo para ingresar a La Casa de los Famosos este proximo martes. Pero, aún cuando vaya muy decidido a dar lo mejor de sí y a ganar esta segunda temporada del reality, el paso no ha sido fácil porque conlleva dejar sus dos grandes amores, el primero: Alaïa y el segundo: Evelyn Beltrán.

Sobre su despedida con su hija con Adamari López, esto es lo que ha tenido que decir: “Uf, mi corazón en mil pedazos, jamás habia sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida. Lloramos mucho juntos. Nos abrazamos tantas veces. Me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas, llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben mas lágrimas”.

“La voy a extrañar tanto, que no se imaginan…”, agregó el famoso instructor de Zumba.

“Bueno, ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dió y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos. Yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto. Te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez esta más cerca, y como tú dices: “tranquilo papi, los días se pasan rápido””.

Toni Costa podrá irse con el corazón hecho pedazos por la separación, pero tiene las metas claras y sobre lo que piensa hacer en La Casa de los Famosos dice: “Me voy apostando por mi, de lo que soy capaz, de lo que sé que puedo conseguir y de que si Dios puso en mí camino este proyecto es por un propósito, así que aquí me tienen 100% entregado”. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

