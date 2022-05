Padre de Debanhi Escobar llama corrupta a fiscalía de Nuevo León tras filtrar segunda autopsia que revela que su hija fue violada y asesinada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mario Escobar, el padre de Debanhi Escobar, violada y asesinada en Nuevo León, México, tras salir de una fiesta, tronó contra quienes desde la fiscalía de ese estado filtraron los resultados de la segunda autopsia al cadáver de su hija al diario El País y a la conductora Azucena Uresti del grupo Milenio.

“El diario El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjeme les digo…”, inicia el padre en un mensaje en video.

El mexicano indicó que un mensaje por WhatsApp de Uresti confirma que los documentos fueron filtrados a los medios por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

“Pero, me doy a conocer con las filtraciones que se hacen por parte de la conductora Azucena Uresti, una conductora respetable, con un medio de comunicación increíble. Pero me ha confirmado ella y me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León, y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija. Como ustedes saben, desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia para que no se filtrara, pero hace unos momentos, esta conductora, Azucena Uresti, me manda esta información”, declaró Escobar.

El padre muestra por cámara una supuesta captura de pantalla de una comunicación errada que le envió la periodista por WhatsApp en la que se dirige a fiscales del estado, quienes supuestamente no responden a sus requerimientos de información a pesar de que está del lado de ellos.

“Minutos después se dio cuenta, y lo borró. Y me empieza a enviar otras conversaciones que nada que ver”, continuó el padre.

Escobar volvió a arremeter contra la Fiscalía y las deficiencias en la investigación por la muerte de su hija.

“Quiero dar a conocer que es una pena enorme. Me siento muy ofendido. Yo, con todo el cuidado y debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron. La cual me confirma que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León está metido en esto”, expuso el progenitor.

A juicio del hombre, la entidad volvió a burlarse de su confianza.

“Ahorita ya se filtró por parte de la fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su estudio”, planteó.

Sobre Uresti, cuestionó su profesionalismo.

“Ella es una comunicadora – Azucena Uresti – en un noticiero estelar, que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no. Por algo esa empresa…tiene esa información”, consideró.

“No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobren, no sé qué está haciendo la Fiscalía que yo confié, confié, en que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo, y les digo, a la fiscalía de Nuevo León, por eso no les creen, porque son unos corruptos”, añadió.

Escobar anticipó que se reuniría este viernes con el presidente para discutir la más reciente controversia que rodea el feminicidio de su hija.

“La palabra corrupción, y exijo al presidente Manuel López Obrador, que mañana voy a ir a verlo y a saludarlo, exijo que se maneje esa palabra aquí en Nuevo León, corrupción. Nadie creía en esa palabra. Pero esto es corrupción, en todos los niveles”, insistió el denunciante.

Por su parte, Uresti se defendió mediante un tuit esta madrugada desde su cuenta.

“Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Debanhi. Al respecto solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre”, planteó la periodista.

La primera autopsia realizada a la joven de 18 años, cuyos restos fueron hallado en la cisterna del Motel Nueva Castilla, reveló que murió de un golpe profundo en el cráneo.

“Las pruebas científicas practicadas nos permiten determinar que el cuerpo encontrado es el Debanhi Susana, siendo la causa de la muerte una contusión profunda en el cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos”, indicó inicialmente el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero en un video público.

“Por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva. Donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad todavía de reaccionar”, dijo, por su parte, Eduardo Villagómez, coordinador del servicio de Medicina Forense de dicha oficina.

La familia, inconforme con los resultados de esa primera necropsia, ordenaron una independiente.

Sin embargo, Escobar se había guardado la información en espera de la autorización de su equipo de abogados y de la Fiscalía.

Según el padre, debía esperar que terminara la labor de comparación para poder revelar los resultados.

Los nuevos hallazgos reafirman lo del golpe contundente.

Sin embargo, el análisis revela que no fue accidental.

El nuevo reporte revela que la estudiante de leyes sufrió varias contusiones en la cabeza. “De origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas (en varias ocasiones) y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida”, indica el documento.

La segunda necropsia además confirmó las sospechas de los padres de Debanhi de que fue violada, detalle que no menciona los primeros resultados forenses.

“El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente”, indica el reporte al que tuvo acceso el medio citado. “Esto se deduce por haber encontrado equimosis violáceas y hematomas” en la zona exterior de los genitales.

Debanhi desapareció el 9 de abril tras abandonar sola una fiesta a la que había acudido con dos amigas.

Las chicas llamaron a un taxista que conocían para que las buscara; pero, al final, Debanhi se montó sola en el vehículo en medio de una discusión con las otras dos. En medio de la travesía, la joven le pidió al chofer que la dejara bajarse. El hombre accedió al pedido y la dejó al costado de un tramo de la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey, conocida como la “carretera de la muerte”.

Según la versión del hombre, Debanhi no estaba en sus cinco sentidos aparentemente por consumir alcohol en exceso. El padre de la chica alega que el conductor la manoseó. Esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía.