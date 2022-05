Eurovisión 2022: Ucrania pide ayuda después de su actuación en el festival de canto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la gran final de Eurovisión 2022 la banda ucraniana Kalush Orchestra ha pedido ayuda para su país tras su actuación, también para la ciudad de Mariupol y la acería de Azovstal a raíz de la invasión rusa.

“Please help Ukraine, please help Mariupol, please help Azovstal”, ha dicho concretamente el líder de este sexteto, Olenh Psink, en un mensaje en el que ha reclamado la intervención internacional para socorrer al grupo de soldados atrincherados en esa fábrica, el último reducto de la resistencia ucraniana en esa ciudad portuaria.

Ha sido nada más cantar su canción “Stefania”, que con su fusión de elementos folk, electrónica y hip hop se ha convertido en un canto a la madre patria y la gran favorita de las casas de apuestas al triunfo esta noche en el festival europeo.

No es la primera vez que Psink y Kalush Orchestra realizan este llamamiento, que ya habían repetido en los días previos a través de sus redes sociales, pero no hasta ahora en un evento vinculado a Eurovisión, donde los mensajes políticos están prohibidos.

De momento la organización no se ha pronunciado sobre si este mensaje acarreará consecuencias en el concurso de Ucrania.

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) determinó expulsar hace unos meses a Rusia por la invasión en territorio ucraniano “basándose en las reglas del evento y los valores de la UER”, así por el hecho de que permitir la inclusión de un representante rusa haría caer al concurso “en descrédito”.

