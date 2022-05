Jorge Ramos queda impresionado al enterarse que Yuri intentó quitarse la vida: todo para ViX de Univision en “Algo Personal”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yuri compartió su testimonio de vida con Jorge Ramos, para su programa en la plataforma ViX. El espacio lleva por nombre “Algo Personal”. La cantante se abrió con el periodista y en el Instagram de Despierta América expusieron un pequeño extracto de esta conversación. Ahí, Yuri hablaba de su intento de suicidio.

La mexicana dijo que este duro momento lo vivió antes de conocer a su esposo. Dijo que sintió como una voz le hablaba instándola a quitarse la vida. La cantante dijo que en ese momento no estaba bajo la influencia de una droga o bebida alcohólica. Jorge Ramos parecía no entender, y por esto ella le explicó que no estaba tomada, que estaba en uso de sus plenas facultades cuando escuchó esas tenebrosas palabras.

También le dijo que se detuvo y no lo hizo. Segundos antes de lanzarse escuchó otra voz que la hizo caer de rodillas. La voz de Dios le llegó a lo más profundo y gracias a éste sigue viva. El público que ha podido escuchar estas palabras de Yuri agradecen que la entrevista sea con Jorge Ramos, porque afirman que el rostro de las noticias de Univision es ateo: “¡Qué bueno que sea ese testimonio a Jorge el es ateo!”, aseveró una fan del show matutino de Univision.

“Dios existe y hay que creer en el”, dicen otros, mientras le piden a Yuri que siga hablando y compartiendo este testimonio. En un momento de la conversación, Yuri dice que es importante buscar ayuda cuando uno siente este tipo de deseos de suicidio, que es importante tener a alguien con quien contar en estos duros momentos. Jorge Ramos le preguntó quien le había brindado ayuda a ella… La cantante se sorprendió, y con una triste y vacilante sonrisa dijo: “Increíble. A mi no me ayuda nadie. Yo solita me las vi”.

