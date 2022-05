Video en TikTok lleva a inspección de habitación 174 del Motel Nueva Castilla en cuya cisterna fue hallado el cuerpo de Debanhi Escobar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un video compartido en TikTok llevó a la inspección de dos habitaciones del Motel Nueva Castilla en Nuevo León, en cuya cisterna fue hallado el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar.

Las autoridades realizaron un cateo en la hospedería la semana pasada luego de que un video subido por los administradores del hotel promocionara los nuevos cuartos.

El material habría sido subido a la plataforma de videos el 22 de abril. Ese mismo día, los restos de la joven de 18 años fueron hallados.

La supuesta intención de las imágenes es mercadear las nuevas habitaciones en la planta alta. El video hace especial atención a la habitación 174.

De fondo a las imágenes, suena la canción “Para Poder Llegar A Ti” de Ramón Ayala y Sus Bravos Del Norte, lo que también llama la atención de los cibernautas.

La letra es la siguiente:

Para poder llegar a ti

Es todo tan difícil

Es todo tan difícil

Para poder llegar por tanto tiempo atrás de ti

Pero nada me importa

Pero nada me importa

Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile

Me vivo peleando siempre con tu madre

Porque no te deja salir a bailar yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te gusta el baile

De tanto arreglarte siempre llegas tarde por eso me gustas te quiero mi amor

Los padres de la víctima miraron con sospecha que el hotel haya colgado el material y pidieron una nueva inspección que encabezó la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres.

“Yo solicité dos habitaciones. No se las puedo decir; salieron en las redes sociales y bueno, de alguna manera, ustedes vieron los videos y solicitamos para que las inspeccionaran para descartar alguna participación o que haya estado Debanhi ahí”, explicó Mario Escobar, padre de Debanhi.

La mexicana desapareció el 9 de abril tras abandonar sola en un taxi una fiesta en la Quinta Escobedo a la que había acudido con dos amigas.

Según el relato de estas, Debanhi se resistió a irse de la fiesta con ella y les pidió que la dejaran sola.

Debanhi se montó en un taxi que ordenaron las chicas, y, en medio de la travesía, por diferencias con el chofer, le pidió al conductor que se detuviera. El taxista hizo lo propio, pero antes le tomó una foto a Debanhi, sola y parada al costado de la vía de Monterrey a Laredo, conocida como la “carretera de la muerte”.

Posteriores videos de cámaras de seguridad muestran a la joven divagando por el motel.

Una segunda autopsia encomendada por los padres de Debanhi arrojó que esta fue golpeada en múltiples ocasiones y violada.

Te puede interesar:

Padre de Debanhi Escobar llama corrupta a fiscalía de Nuevo León tras filtrar segunda autopsia que revela que su hija fue violada y asesinada