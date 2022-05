Tráiler de ‘Halftime’: el nuevo documental de Jennifer Lopez en Netflix

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Netflix ha lanzado el tráiler del documental de Jennifer Lopez, el cual lleva por título ‘Halftime’ que se estrenará el próximo 14 de junio.

Sin embargo, antes de su lanzamiento en la plataforma, el documental, dirigido por Amanda Micheli tendrá su estreno mundial en el Tribeca Fest 2022 el 8 de junio, en la histórica sala United Palace del barrio latino de Washington Heights.

‘Halftime’ sigue a Jennifer mientras reflexiona sobre hitos personales y profesionales y descubre cómo navegar los próximos pasos de su carrera, todo mientras se prepara para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020.

De hecho, la vista previa comienza con imágenes detrás de escena de sus ensayos para su épico espectáculo con Shakira.

“Toda mi vida he estado luchando para que me escuchen, que me vean, que me tomen en serio”, dice López en el tráiler.

La película también presentará los momentos difíciles de la vida de Lopez, incluido el desaire de los Oscar 2019 por su película ‘Hustlers’, además de su actuación en la toma de posesión del presidente Joe Biden, donde cantó memorablemente “This Land Is Your Land” y “America, the Beautiful”, hasta su relación con Ben Affleck, a quien se le ve haciendo un cameo.

“Hago esto, no por un premio. Hago esto para conectarme con la gente y hacerles sentir cosas, porque quiero sentir algo”, expresa la cantante reflexionando sobre su multifacética carrera.

Mirando hacia atrás en la lucha por ser tomada en serio, Jennifer reveló que luchó con la confianza en sí misma.

“Fue difícil. Simplemente tenía muy baja autoestima. Tenía que descubrir realmente quién era yo, y creer en eso, y no creer en nada más”, explicó.

Muchos conocen a Jennifer Lopez por sus asombrosos movimientos de baile, su interminable currículum de proyectos exitosos y su increíble personalidad, pero en ‘Halftime’ ella está lista para mostrar un lado que rara vez llegamos a ver.

