Belinda se presume en redes sociales en medio de la nueva polémica que la rodea

Belinda ha aparecido en su cuenta de Instagram publicando una galería fotográfica a pocas horas de que una nueva polémica la rodeara. La actriz y cantante se dejó ver en esta red social, en la que tiene más de 15,1 millones de seguidores, mostrando su rostro, parte de su cuerpo y algunas imágenes del paisaje en el que se ve el mar y el cielo.

Esta publicación de la artista ha conseguido más de 461,000 me gustas y más de 5,333 comentarios. Muchos de esos mensajes que le han dejado son de parte de sus fanáticos apoyandola luego de la nueva polémica que la involucra. “Ganando como siempre y comportándote como una reina”, le dijeron.

En las últimas horas Belinda ha vuelto a ser noticia luego de que Christian Nodal, su ex novio con el que terminó su relación en el mes de febrero, publicara un tuit y una captura de pantalla de una presunta conversación con Belinda. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal al mostrar la captura.

En la imagen se observa cómo la persona que envía los mensajes le solicita dinero a Nodal para arreglarse los dientes: “Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Osea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papas? Para que me los pueda arreglar?”, se puede leer.

Además, luego se leen los siguientes mensajes: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera qué es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

