Los seguidores de Evelyn Beltrán le expresan su apoyo a su relación con Toni Costa

Evelyn Beltrán continúa dando detalles de su historia de amor con Toni Costa mientras el bailarín y coreógrafo español está en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. En esta oportunidad la mexicana publicó una imagen en la que aparece en Time Square durante la celebración de Año Nuevo, cubriéndose la cara.

“Hay momentos en la vida donde quisieras repetirlos una y otra vez. En esta foto estaba cumpliendo un sueño, sin planearlo y sin que el mundo se enterara donde estaba pasamos nuevo año en Nueva York. Estaba tan feliz pues en esta foto no paraba de reírme que hasta la cara me tape. A veces la vida te premia de las maneras más sencillas y te demuestra que está bien buscar tu felicidad y estar donde te hacen sentir especial”, detalló la novia del ex de Adamari López en esta publicación.

En los comentarios muchos han sido los que le han expresado sus buenos deseos para ella y su relación. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a la mexicana:

“Nada sucede porque si haz caso a las coincidencias. Está en el lugar correcto ante Dios y la vida porque los dos se lo merecían, recuerdas esos momentos, les llegaran mejores, sigue apoyandolo como siempre lo haz hecho, arriba #tonicosta”.

“Amén, que todos los anhelos de tu corazón se sigan cumpliendo y que el amor entre ustedes crezca cada día. Bendiciones Reina”, “teamtony. Dios los Bendiga grandemente y que vivan su amor”.

“Amén hija así es. Y vas a repetir esos momentos. Lo que Dios une ,el hombre no lo separa, Tony y tú van a vivir muchas historias. Se les quiere y respeta. Muchas bendiciones”.

“Así mismo , lo importante es ser feliz y disfrutar de cada momento de la vida de eso se trata , las opiniones siempre existen lo importante es ser feliz , que viva el amor, team Toni”.

Antes de que Toni Costa ingresara a ‘La Casa de los Famosos’ el bailarín se despidió en redes sociales de su novia con un lindo mensaje: “No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”.

