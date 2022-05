Toni Costa en ‘La Casa de los Famosos’ habla de cuándo le regaló 15 rosas a Evelyn Beltrán

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Toni Costa en ‘La Casa de los Famosos’ ha hablado de un momento que vivió cuando apenas estaba conociendo a Evelyn Beltrán, la mexicana con la que mantiene una relación sentimental. Sentado alrededor de una mesa y en compañía de algunas de las mujeres participantes del reality show de Telemundo, él contó parte de ese momento.

“Le voy a regalar 15 rosas, ¿por qué? porque el día 15 fue que nos conocimos… Voy a buscarla, entonces voy a con mi playlist puesto, la espero, nos abrazamos y sentimos ¡bum!”, expresó el bailarín y coreógrafo español.

Esta situación generó algunos comentarios del público en la publicación. Estas son algunas de las reacciones que dejaron las personas: “No lo soporto más cada día se empeña más en caer más mal”, “Falto decir que Se conocieron cuando ambos tenían sus respectivas parejas”, “Tony calladito se ve mejor”, “Tony me da risa porque habla siempre de adamari y luego como para apaciguar habla de la actual novia” y “Aburrido. El mismo cuento de te amo para siempre” destacan entre varios comentarios.

Toni Costa fue uno de los seis nominados para salir de ‘La Casa de los Famosos’ en su primera semana. El bailarín y coreógrafo enfrentó la eliminación en compañía de Laura Bozzo, Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Juan Vidal y Mayeli Alonso. Quien finalmente terminó saliendo del reality show fue Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera.

“No voten por Toni, todavía no”, comentó una de las personas en la publicación del anuncio de los nominados que hizo Telemundo en su cuenta de Instagram, red social en la que el canal tiene más de 12,8 millones de seguidores.

Una de las que no reaccionó de buena manera ante la nominación fue Bozzo: “Ay chao. Yo no tengo problemas, si me tengo que ir me voy. Yo me voy”, dijo al conocer su sentencia.

Esta semana ya se conoció quienes son los nominados para eliminación. Natalia Alcocer, Brenda Zambrano, Nacho Casano y Luis “Potro” Caballero se encuentran en peligro de salir de ‘La Casa de los Famosos’.

