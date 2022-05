Evelyn Beltrán extraña a Toni Costa y le dice: “Sé fuerte por el gran sueño que tienes por alcanzar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Evelyn Beltrán le ha enviado un nuevo mensaje de apoyo a Toni Costa, su novio que está participando en La Casa de los Famosos 2 y que estuvo nominado para la eliminación en la primera semana del reality show de Telemundo.

La mexicana publicó en su cuenta de Instagram una imagen con audio en la que se observa la mano de ella y la de Costa entrelazadas y donde se aprendían unos tatuajes que parecen ser iguales, a la altura de la muñeca. El audio que acompaña a la imagen es el tema musical “Mi alma gemela”, de Tercer Cielo.

“Días como hoy te echo mucho mucho mucho de menos @toni. Aquí afuera hay mucha gente que TE AMA y te apoya POR QUIEN TU ERES. ¡Sé fuerte por el gran sueño que tienes por alcanzar! ¡No te des por vencido jamás! Que de aquí afuera nos encargamos TODA LA GENTE QUE TE AMA DE VERDAD”, escribió la mexicana para su novio y ex pareja de la presentadora boricua de Hoy Día, Adamari López.

Entre los comentarios que han hecho las personas en esta publicación de Evelyn Beltrán destacan los siguientes:

“Ahora que está ahí dentro se quien es Toni y soy su fan tremendo hombre que estaba escondido”.

“Ahora que lo miro al lado de tantas personas, he podido observar lo buena persona y el bonito corazón que es Tony, en él no hay maldad. Tiene mucho que aprender en esta vida. Dios los siga bendiciendo a los dos”.

“El tiempo pasa rápido y cuando hay un amor verdadero todo pasa y la espera es placentera ya que se fortalece la relación dios bendiga esa hermosa relación”.

Antes de ingresar a la casa donde se desarrolla La Casa de los Famosos 2, Costa se despidió en redes sociales de Evelyn Beltrán. El bailarín y coreógrafo español le dedicó unas palabras a la mujer con la que ahora comparte su amor.

En ese mensaje también resaltó a su hija Alaïa, quien le regaló un corazón rosa de peluche para que el pueda abrazarlo en cada oportunidad que desee.

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”, escribió Costa.

Sigue leyendo: Toni Costa entre los primeros nominados para salir de La Casa de los Famosos

Toni Cosa admitió que fue Adamari López quien decidió terminar la relación y por esto él se fue de casa, porque ésa casa nunca fue suya

Toni Costa cayó en depresión por todos los rumores que cayeron sobre él y dice: “Jamás he estado con un hombre”