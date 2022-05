Estrella de la NBA transmite en vivo los insultos racistas que recibe de una mujer rubia [Video]

Norman Powell, estrella de la NBA, se encontraba en un gimnasio de Las Vegas cuando una mujer de mediana edad y raza blanca entró muy agitada por la puerta, proclamando que acababa de verse involucrada en una pelea. La reacción del jugador de los Angeles Clippers fue recomendarle que saliera del establecimiento por la puerta trasera y seguir adelante con su entrenamiento.

En un principio ella le hizo caso. Sin embargo, regresó a los 20 minutos y comenzó a hostigarlo. Le dijo que no era americano, únicamente por su color de piel. En un principio, Powell le pidió que le dejara en paz y se marchara; aunque al final acabó sacando su celular para compartir en vivo, a través de Instagram, lo que estaba ocurriendo.

On Norman Powell live this chick being racist saying he not American pic.twitter.com/x56iJH8mID — Drew (@PGSupremacy) May 24, 2022

En el vídeo, grabado con la cámara frontal, se puede escuchar a Norman preguntándole por qué pensaba que debía abandonar Estados Unidos, si ha nacido y crecido allí igual que ella. Trató de hacerla entrar en razón sin ningún éxito. También le informó que uno de sus acompañantes había llamado a la policía.

Eventualmente, los agentes se presentaron en el gimnasio y acabaron esposando a la mujer, que se resistía mientras aseguraba que la estaban asfixiando al inmovilizarla contra el vehículo. “Esto es una auténtica locura. No me hace ninguna gracia”, se quejó Powell desde detrás de la cámara.

Here’s the full highlights of Karen getting arrested in Norman Powell’s ig live 💀 pic.twitter.com/3Vti9zByvI— Official Scott Barnes Enjoyer ➐ (@Scott4BarnesMVP) May 24, 2022

El deportista explicó a las autoridades que habían intentado ignorar a la mujer; pero, al final, tuvieron que sacarle del gimnasio a la fuerza porque ella se bajó los pantalones y amenazó con hacer las necesidades en el suelo. “No podíamos permitirlo”, se justificó.

En cualquier caso, la experiencia no parece haberle aguado su estancia en Las Vegas; porque hace unas horas subió unas stories de fiesta por la ciudad para celebrar el cumpleaños de un amigo. The white woman in question has been apprehended by authorities and immediately started playing the victim. The police offers tell her to "Shut the f*ck up." Norman Powell seems to be in good spirits after the incident: "Vegas be lit!" pic.twitter.com/7XuZgMVqgc— Unbiased NBA Fan (@nonbiasednbafan) May 24, 2022

