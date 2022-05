“La princesita Ryan no quiere pelear”: Óscar de la Hoya explota contra el equipo del Pitbull Cruz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unas semanas, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una pelea entre Ryan García e Isaac “Pitbull” Cruz para conocer al próximo retador mandatorio del cinturón de peso ligero; pero sus promotores no llegaron a un acuerdo para que se efectuara.

“La princesita no quiere la pelea. Solo hablan y hablan, a mí no me impresiona que sean 2 o 3 millones de dólares”, había dicho Isaac Cruz, papá del Pitbull, en entrevista con Izquierdazo. Es por esto que Óscar de la Hoya, promotor de García, aclaró que la pe la contienda contra el Pitbull no se llevó a cabo porque el equipo de su retador no quiso realizarla.

“Déjame decirlo claro, Ryan y yo estábamos empujando por la pelea. Cuando el CMB ordenó fue música para nuestros oídos y estábamos dispuestos a dividir 50-50. El equipo de Cruz aceptó eso y serían tontos si no lo hicieran. No pasó, no se hizo, no por nosotros”, afirmó el presidente de Golden Boy Promotions durante un evento de Sugar Ray Leonard.

De la Hoya reiteró que su equipo tenía todo listo para que se realizara el combate: “Pero ya habíamos escuchado que el lado de Cruz ya tenía una pelea para él; así que estas negociaciones eran basura. Nunca quisieron realizar la pelea. Si ellos quieren hacerla después, estamos dispuestos a hacerla”, comentó.

Ryan peleará en la Crypto Arena el próximo 16 de julio; mientras que Isaac lo hará en agosto, ambos con rivales por definirse. Los dos boxeadores también han hablado de medirse a Gervonta Davis, quien este sábado 28 de mayo enfrentará a Rolly Romero. Pitbull Cruz ya peleó frente al estadounidense, y cayó por decisión unánime.

