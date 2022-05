Yuliett Torres, la Kim Kardashian mexicana presume su trasero en bikini hilo dental blanco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La influencer Yuliett Torres, conocida como “La Kim Kardashian mexicana”, está pasando unas divertidas vacaciones en Tulum, en el Caribe, donde aprovecha para presumir el cuerpazo que tiene con un atrevido bikini hilo dental de color blanco.

Y es que teniendo de fondo el mar del caribe mexicano, Yuliett Torres quiso aprovechar para presumir sus pronunciadas curvas en medio de la naturaleza y majestuosidad que tienen las aguas de Tulum, ubicada en el estado sureño de Quintana Roo.

Bikini hilo dental blanco que alborota corazones

Yuliett Torres lució un bikini hilo dental de color blanco que resaltó su torneada retaguardia, lo que sin duda roba suspiros de sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.

Torres, publicó una serie de fotografías donde presume sus curvas, teniendo como fondo el mar Caribe.

Conocedora de la anatomía que tiene y lo que provoca en los caballeros, la influencer pidió a sus seguidores que elijan su foto favorita, ya que aparece en varias poses y en diferentes ángulos.

Yuliette Torres presume su retaguardia

“A eso que tú estás pensando mi respuesta es sí!! Swipe and comment on a favorite photo”, escribió Yuliett Torres en Instagram.

En las primera fotografías, no deja nada a la imaginación la mexicana, ya que luce en todo su esplendor su retaguardia, de costado, pero solo eso es par ir subiendo la temperatura de los caballeros.

Ya que en las siguientes imágenes posa de espaldas, dejando ver su bien formado trasero, por algo se le conoce como “La Kim Kardashian mexicana”.

La influencer deleita la pupila de sus millones de seguidores

Las imágenes llevan más de 182,000 me gusta y diversos comentarios que destacan la anatomía de la mexicana.

“Me encanta tu postal, hermosa 💕 cinturita. Desnúdame con la mirada. Wow que hermosa. Hermosa, divina mujer”, solo son algunos comentarios en Instagram.

Y es que Yuliett es una chica muy atrevida y sensual, que no pierde la oportunidad de presumir sus curvas, como el video que compartió con sus seguidores en la red social, donde luce un top negro y minifalda del mismo color, que tiene unas tiras a los costados, dejando ver que no usa tanga. View this post on Instagram A post shared by Yuliett Torres (@yuliett.torres)

Sin duda los movimientos de cadera con ese atuendo alborotó los ánimos de sus admiradores ya que el video lleva más de 135,000 me gusta.

