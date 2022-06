Maestra de la escuela de Uvalde sí cerró la puerta por donde entró el pistolero; investigadores analizan qué falló

Tras la masacre suscitada el pasado martes 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, a manos del hispano Salvador Ramos, de 18 años, que dejó un saldo de 21 muertos, 19 menores de edad y dos maestras, se han desatado un sinfín de preguntas que la policía espera resolver a la brevedad posible.



Como, por ejemplo, por qué la puerta por la que entró Salvador Ramos se encontraba abierta y logró entrar como si fuera un empleado más de la institución.



Tras darse a conocer que la puerta de la escuela no estaba cerrada como marcan los protocolos, se inició una serie de investigaciones que llevaron a la maestra a contratar un abogado que la pueda representar.

🇺🇸 | MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, identificado como el pistolero que mató al menos a 14 estudiantes y un maestro en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, publicó fotos de rifles y una revista de armas en Instagram antes de disparar. pic.twitter.com/0skNzKuSZY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

“Ella vio el accidente. Corrió adentro para tomar su teléfono para reportar el accidente. Regresó mientras hablaba por teléfono con el 911. Los hombres en la funeraria gritaron: ‘¡Él tiene un arma!’ Ella lo vio saltar la cerca y él tenía un arma, así que corrió adentro“, dijo Don Flanary, abogado de la maestra, a San Antonio Express-News.



Y agregó: “Pateó la piedra cuando volvió a entrar. Recuerda haber cerrado la puerta mientras le decía al 911 que estaba disparando. Pensó que la puerta se cerraría porque se supone que esa puerta siempre debe estar cerrada”.



Inicialmente, el director de DPS de Texas, Steven McCraw, señaló que la maestra dejó una puerta abierta en el lado oeste del edificio a las 11:27 am sólo unos minutos antes de que el pistolero chocara un camión a unas 100 yardas de la escuela y comenzara a disparar a dos personas que se encontraban paradas afuera de una funeraria cercana. Nevaeh Bravo was killed in the Uvalde school shooting.

Her cousin wrote on social media, "Thank you for the support and help. Rest in peace my sweet girl, you didn't deserve this." pic.twitter.com/k8kvowbTXL— KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) May 26, 2022

En tanto, el director de comunicación del Departamento de Seguridad Pública de Texas detalló que después de analizar unas imágenes de videovigilancia se pudieron dar cuenta que la maestra sí cerró la puerta: “Verificamos que ella cerró la puerta. La puerta no se cerró. Sabemos mucho y ahora los investigadores están investigando por qué no se cerró”.



Datos oficiales, han señalado que Salvador Ramos entró por esa puerta en punto de las 11:33 y se dirigió a un par de salones donde permaneció al menos una hora antes de que el equipo de la Patrulla Fronteriza rompiera la puerta y lo matara.

