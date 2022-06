Esposa de Justin Bieber también vio afectado su rostro por un coágulo sanguíneo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hailey, esposa de Justin Bieber, hace poco dio a conocer que presentó problemas de salud, y como consecuencia la mitad de su rostro se vio afectado. Fue el pasado mes de marzo cuando la tuvieron que hospitalizar por un coágulo sanguíneo en el cerebro, hecho que le generó que de manera momentánea perdiera oxigenación en esa parte de su cuerpo.

Posteriormente, no quiso ofrecer mayor información de la situación en la que se vio envuelta. Sin embargo, a través de sus redes sociales aprovechó para agradecerle a quienes la siguen por todas sus oraciones y buenos deseos que tuvieron hacia ella cuando atravesó un difícil momento.

La explicación la dio en un video que subió a su canal de YouTube y que tituló ‘Conociendo mi historia’, fue ahí donde reveló que mientras estaba disfrutando de la primera comida del día cuando su esposo de repente vio algo extraño.

“Tuve una sensación extraña que viajó por todo mi brazo, desde mi hombro hasta la punta de mis dedos, que se sentían muy entumecidos y raros“, detalló como parte de su vivencia al atravesar ese delicado estado de salud.

Al inicio de toda esta situación ella no quiso dar mayores detalles porque ella no tenía claro lo que estaba pasando con su cuerpo, por ello explicó que: “Cuando iba a responder no pude hablar, el lado derecho de mi cara comenzó a caerse”.

A su vez, tanto Hailey como Justin pensaron que se trataba de un derrame. Al lugar se acercó un especialista y mientras estaba siendo trasladada a un centro de salud para tratarla, el médico le hizo varias preguntas que no pudo responder, no porque no quisiera, simplemente no podía expresarse.

Pese a toda la circunstancia que vivió, su rostro duró así aproximadamente 30 segundos, y fue cuando llegó a su domicilio que volvió a hablar. No obstante, cuando estaba en el hospital ya los síntomas no permanecían en su cuerpo.

Los especialistas decidieron realizarle varias evaluaciones que fue lo que dieron como resultado un ataque isquémico temporal, esto se traduce a un bloqueo que dura poco tiempo y se trata del flujo de sangre que se dirige al cerebro.

