VIDEO: Influencer Ashley Ordóñez sufre accidente en discoteca y queda prendida en fuego

Ashley Ordóñez sufrió un accidente mientras se divertía con sus amigos en una discoteca de Cali, capital del Valle del Cauca, Colombia.

Fue a través de las redes sociales que se difundió un video, en donde se puede apreciar que la influencer se disponía a beber un shot flameado, pero el barman roció un líquido inflamable sobre la mesa y, desafortunadamente, las llamas la alcanzaron y ella se prendió en fuego.

“Gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, me siento muy amada. Lo que han visto es lo que pasó, pero afortunadamente estoy bien”, escribió la modelo en una de sus historias en Instagram.

Ordóñez utilizó sus redes para explicar un poco lo que había sucedido el pasado viernes.

“En ese bar los shots normalmente los flamean. En el momento en el que el bartender estaba flameando, creo que la bomba, con lo que prenden, nos estalló en la cara a todos“.

“Hubo mucha gente que salió herida, quemada, por ejemplo, uno de mis amigos sí tuvo quemaduras muy graves y lo acompañamos a la clínica”.

Al final, Ashley pidió a sus seguidores que se cuiden mucho, ya que nadie está exento de nada, además de que la muerte está a la vuelta de la esquina.

“En este momento me siento muy agradecida con Dios porque por alguna razón no me quemé, no me pasó nada, estoy sana”.

“Yo tenía fuego en mi cara, en mi cuerpo, en mi brazo y les juro que se me pasó toda mi vida por delante. Veía también a mis amigos encendidos en fuego de pies a cabeza“, aseguró.

