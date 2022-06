Al Tata Martino le ofrecieron renovar con El Tri y no piensa en eso: “El objetivo es Qatar 2022”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las dudas en el juego de la Selección de México de cara al Mundial Qatar 2022 genera incertidumbre en los aficionados, pero los directivos tienen plena confianza en Gerardo ‘Tata’ Martino de cara a la cita mundialista. Tanto es así que le ofrecieron renovar su contrato.

El entrenador argentino de 59 años de edad habló en la previa del Jamaica vs. México por la Nations League de Concacaf de este martes y aseguró que la plana mayor de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le ofreció renovar su contrato.

“Agradecido con la confianza de Gerardo y el presidente Yon de Luisa. Es un tema que me han hecho saber (renovación). Les digo que no hay ninguna posibilidad de que nos distraigamos. El futuro es en cinco meses, no voy a ir más allá. Demasiado trabajo hay y no nos vamos a distraer con otro tema que no sea el Mundial”, aseguró en rueda de prensa.

¿Gerardo Martino con México hasta el 2026? pic.twitter.com/haGEwu1Zah — LaFórmulaEs…Orvañanos (@LaformulaesO) June 14, 2022

Y esa plana mayor está conformada por Gerardo Torrado, como director deportivo, y Yon de Luisa, presidente de la FMF. Por ahora Martino y sus ayudantes solo piensan en el Mundial y encontrar la armonía futbolística que los hará competir en la Fase de Grupos con Argentina, Polonia y Arabia Saudí.

“Siempre lo primordial va a ser el juego y las cosas que estamos en condiciones de modificar o mejorar y además porque en este caso una cosa lleva a la otra el juego va a ser una prioridad en las cosas por mejorar”, agregó.

Con esto, Martino evita que el tema de su continuidad afecte al grupo de jugadores a las puertas de un Mundial. Sabe que es cuestionado por la prensa de ese país y ahora se enfoca en que su equipo juegue bien. Por ejemplo, este martes visitan a Jamaica por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Pidió a los jugadores que no tienen tantos minutos en sus clubes, buscar destinos que les garantice llegar en buen ritmo futbolístico para poder ser tomados en cuenta para Qatar.

“Ellos saben la necesidad de que los futbolistas tengan minutos, tengan la posibilidad de estar en clubes en los que puedan jugar con continuidad, sobre todo en la parte final, de cara al Mundial, lo importante para ser considerado es tener ritmo, les dará mayores posibilidades de estar”, finalizó.

