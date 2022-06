Niurka altera a Toni Costa: no lo deja ni hablar en La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos se convirtió en la abeja reina del cuarto azul. Dice que ella no impone su opinión ni su voluntad, pero en las últimas horas el público ha tenido una percepción diferente a todo lo que ella prédica. Toni Costa quiso hablar con ella en el cuarto azul, con la familia reunida, pero la cubana no lo dejó hablar. No le prestó el micrófono más que un minuto. Él nunca le faltó el respeto, pero ella le dejó claro que su opinión no era bienvenida ni compartida.

Ahora los fans literalmentan están pidiendo su cabeza. La quieren fuera de La Casa de los Famosos y están pidiendo que la votación sea masiva, para que entienda que el público ya no la quieren en el reality de Telemundo.

“Fuera niurka y Lewis”, escribe el público en las redes sociales de Telemundo. “No la soporto”, exponen otros. “Fuera Niurka, qué fastidio tanta vulgaridad y grosería disfrazada de sinceridad”, repiten una y otra vez.

Parece que Niurka, entonces, ha subestimado al público creyendo que su postura y su aportación a la casa es suficiente para que los fans la mantengan dentro del juego. El poder que ganó al formar a su “familia” como ella los llama, se le subió a la cabeza. Y esto la ha llevado a tomar decisiones unilaterales, que no permite sean cuestionadas. Toni Costa e Ivonne Montero no han querido acatar su palabra como “borregos” y esto hizo que Niurka los tachara.

Nacho Casano y Lewis no entienden que Ivonne le esté dando la espalda al cuarto azul, y el público no entiende cómo ellos esperan la fidelidad de ella, si cuando han tenido la oportunidad de apoyarla o respetarla han preferido darle la espalda y seguir los dictámenes de Niurka. Ellos creen que con Niurka de la mano están salvados. Pero el público de afuera no piensa igual, al contrario. Esto ha hecho que los fans le den ahora la espalda al cuarto azul y estén sintiendo más empatía por el cuarto morado.

En el 24/7 Nacho y Lewis dicen que Ivonne tendría que haber hablado con Niurka de frente, pero ¿qué habría logrado? Toni Cosa lo intentó y no lo dejo hablar. ¿Lo apoyaron? No. ¿Entonces, por qué creen que Ivonne sí habría logrado algo y que ellos la habrían respetado más por eso? View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

