Laura Bozzo y Salvador Zerboni juguetean en la piscina de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo y Salvador Zerboni compartieron un divertido momento dentro de la piscina de ‘La Casa de los Famosos’. Las dos personalidades jugaron dentro del agua e incluso, Bozzo se subió a la espalda de Zerboni y este le dio un pequeño paseo navegando mientras tarareaba una canción.

Ambos sonreían mientras disfrutaban del baño. En la cuenta de Instagram de Telemundo publicaron este divertido momento y el público no dejó de expresar sus opiniones al respecto. Estos son algunos de los mensajes que dejaron: “Amor bipolar se odian y se aman”, “LOS AMO A AMBOS Y ESPERO LLEGUEN A LA FINAL JUNTOS #teamlaura”, “Amo a Laura por auténtica, Zerboni su ángel de la guarda aunque le meta sus regañadas sin conclusiones” y “Amo a Laura ella es auténtica total yo veo el show porque ella está ahí” se pueden leer en la sección de comentarios del post.

Esta semana Laura Bozzo utilizó la nominación espontánea para sentenciar a Osvaldo Ríos y Lewis Mendoza. Mientras lo hacía la presentadora expresó sus emociones: “Quiero hacer la nominación espontánea y quiero darle, con el dolor de mi corazón y por eso estoy llorando, 3 votos a Osvaldo. Lo que pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita a mí me dolió mucho porque me sentí vulnerable completamente. Y 2 votos le doy a Lewis porque es como mi hijo, pero cuando lo nombraron líder se sentía como el rey. Cuando me sirvieron un poquito de almendras se paró, gritó que por qué, qué tenía que repartirse y me pareció horrible porque ese no era el Lewis que yo conocía. Por eso le doy 2 puntos a Lewis, con el dolor de mí corazón”, dijo ella.

Osvaldo Ríos fue salvado por Ivonne Montero, quien es la actual líder de la casa. En riesgo de eliminación siguen Lewis Mendoza, Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Niurka Marcos, a quien parte del público desea fuera del programa.

