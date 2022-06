Un dolor de cabeza para Cristiano Ronaldo: Así lucía el Bugatti de millón y medio de dólares que le chocaron en España [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo finalmente disfruta de unas merecidas vacaciones en la isla de Mallorca, España, acompañado de su familia. Y aunque todo parecía ir de manera perfecta, este miércoles ‘El Bicho’ recibió una noticia que seguro le hizo doler la cabeza: Su Bugatti valorado en más de $1,500,000 dólares se estrelló mientras iba camino a donde estaba residenciado.

El hecho, ocurrido en la mañana de este lunes en un sector de la isla, aún está siendo investigado por las autoridades de la policía local pero ocurre luego que Cristiano Ronaldo mandara a traer su vehículo desde la residencia.

Según las investigaciones, esperan conocer pronto la identidad del conductor y precisar si trabaja para Cristiano Ronaldo y es alguien de su confianza o si por el contrario forma parte de la empresa de terceros que contrató para trasladar el automóvil.

El Bugatti de Cristiano Ronaldo se estrella contra una casa



Se investiga quién era el conductor



Bunyola, Mallorca pic.twitter.com/K6Rn3zhLDu — SocialDrive (@SocialDrive_es) June 20, 2022

Al parecer, el delantero del Manchester United quería tener la oportunidad de presumir su vehículo en vivo y directo desde Mallorca como tantas veces lo ha hecho en redes sociales.

De color negro y valorado exactamente en $1,580,000 dólares, el carro que terminó accidentado forma parte de uno de los modelos más exclusivos de la marca de autos Bugatti, pero no es el único que posee el portugués.

Ronaldo se caracteriza por poseer no solo Bugatti, sino autos que destaquen sobre el resto sin importar color, estilo o marca.

Prueba de ello son los modelos que diariamente publica en su cuenta de Instagram, a los más de 457 millones de seguidores que posee en la red social. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Por ejemplo, este ejemplar de los británicos Rolls-Royce está valorado en más de $320,000 dólares y lo posee desde 2014 cuando se le vio manejándolo hacia la ciudad deportiva del Real Madrid de Valdebebas cuando Cristiano hacía vida en el club de la capital española, pero no es el único.

Para cuando militaba en la Juventus, también se le vio otro Bugatti, esta vez tipo Chiron, el cual lució también a sus seguidores y en el que destacó las letras de su marca CR7 plasmadas en la puerta del conductor. Posee un valor que va desde los $3,5 a $4,4 millones de dólares.

Uno de los últimos modelos que Cristiano ha mostrado en redes ha sido la camioneta Mercedes Clase G, que posee un valor de más de $300,000 dólares y que demuestra que el atacante no tiene límites para sus caprichos. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

También te podría interesar: