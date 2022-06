Gerrit Cole lanzó no-hitter hasta la 8va entrada y ponchó a 12 en la victoria 50 de la temporada para Yankees [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los Yankees supieron reponerse a una derrota este domingo tras nueve victorias al hilo para regresar de manera triunfal 4-2 en el encuentro ante Tampa Bay Rays por la jornada de este lunes en el béisbol de las Grandes Ligas.

El estelar lanzador de New York Yankees, Gerrit Cole, lanzó un juego sin hits hasta la octava entrada, para ayudar a los Mulos a que se convirtieran en el primer equipo de MLB que consigue alcanzar las 50 victorias de la temporada 2022.

La actuación de Cole se robó el show, al trabajar por 7.1 innings y terminar ponchando a 12 bateadores, con una carrera permitida.

Full steam ahead for the Cole Train. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1SjR002kiO — MLB (@MLB) June 21, 2022

El mexicano Isaac Paredes fue el que finalmente conectó el sencillo con el que terminó el juego sin hit ni carreras de la estrella de los Yankees.

Tras la conexión, el lanzador fue retirado del montículo por Aaron Boone para ver desde el dogout como perdía la victoria luego que quien lo relevara, Clay Holmes, permitiera una carrera, que igualó el encuentro 2-2 en el 8vo inning y dejó al diestro sin decisión.

Esta fue la cuarta vez en la temporada en la que un brazo de Yankees consigue hilvanar un no-hitter hasta el 6to inning o más. De hecho, el pasado 3 de junio el propio Cole había intentado la proeza en un choque ante Detroit Tigers, donde trabajó sin carreras ni imparables por 6.2 innings. Yankees starters have been pitching 🔥 this season. Tonight was the fourth time a Yankees starter took a no-hitter into the seventh inning, and the second time for Gerrit Cole. #YANKSonYES pic.twitter.com/NClg11Yp8E— YES Network (@YESNetwork) June 21, 2022

Por la ofensiva de los mulos, Anthony Rizzo sacó a relucir su poder despachando su cuadrangular número 19 del año tras conectar una pelota apenas en la primera entrada ante los envíos de Shane McClanahan. Rizzo = READY.



El #19 de la temporada. 🏌 pic.twitter.com/MLHxQUb1ok— LasMayores (@LasMayores) June 20, 2022

De esta manera Yankees se convierte en el primer equipo de MLB en 2022 en alcanzar las 50 victorias, superando por cinco triunfos a su rival de ciudad New York Mets, quienes totalizan 45 ganados.

