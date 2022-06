Mayra Flores se convierte en la primera mujer mexicana en prestar juramento en el Capitolio

Luego de que la republicana Mayra Flores, originaria de México, arrebató a los demócratas un escaño en el Congreso de Estados Unidos al ganar la elección especial en una casa demócrata del sur de Texas, prestó juramento el martes 21 de junio en el Capitolio en medio de una ola de aplausos.

“Mi primer día en el cargo y seguro que es memorable. De esto están hechos los sueños: fe, familia y trabajo duro”, escribió la republicana Mayra Flores a través de sus redes sociales tras prestar juramento en el Capitolio.

Y agregó: “Nuestra familia hizo muchos compromisos y sacrificios en el camino, pero no lo habríamos hecho sin mantenernos firmes en nuestras creencias y valores. Esta victoria es para el señor, mi familia, nuestras familias y para las futuras generaciones por venir. Dios, Familia, Patria. Dios, Familia, Patria”.

Our family made so many compromises and sacrifices along the way, but we wouldn't have done it without standing strong on our beliefs and values. This victory is for the lord, my family, our families, and for future generations to come.

God, Family, Country

Dios, Familia, Patria pic.twitter.com/J5HLEbTc5f— Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 22, 2022

Flores, nacida en el estado de Tamaulipas, México, y cuya familia inmigró a Estados Unidos cuando ella tenía seis años, venció al aspirante demócrata Dan Sánchez para representar al Distrito Congresional 34 de Texas con 51 % de los votos por 43 % de su contrincante.



“¡Esta victoria es para las personas que fueron ignoradas durante tanto tiempo! ¡Este es un mensaje de que el establecimiento ya no será tolerado! ¡Hemos comenzado oficialmente la ola roja!” escribió la campaña de Flores a través de Facebook la noche de las elecciones del 14 de junio el mismo día en que Sánchez le concedió la carrera no sin antes recriminar al Partido Demócrata por no haber invertido lo suficiente para ganar el escaño. Badass Border Patrol Wife and Republican Latina @MayraFlores2022 who FLIPPED deep-blue Texas seat gives first speech in Congress 🔥:



"I have risen from working in the cotton fields to representing the community I love in US Congress." pic.twitter.com/ApUyanaXgW— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 22, 2022

Flores, quien invirtió 1 millón de dólares en su campaña, ocupará el puesto del representante federal demócrata Filemón Vela, quien renunció a finales del mes de marzo para tomar un trabajo en una firma de cabildeo, hasta finales de enero de 2023. Sin embargo, en el mes de noviembre se enfrentará Dan Sánchez en las elecciones del próximo noviembre para pelear por la misma silla congresional.



Tras la victoria de Mayra Flores, ésta usó sus redes sociales para aclarar que durante su mandato “representará a todas las personas”; días más tarde dijo sentirse “surrealista por todo lo que sucedió en las últimas 24 horas”. That epic moment that you get sworn in and make history as the first Mexican-born American Congresswoman! The American Dream is worth fighting for 🇺🇸 #MakeAmericaGodlyAgain pic.twitter.com/FejrA2jizZ— Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 22, 2022

