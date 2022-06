Chiquibaby como nunca antes: desnuda su espalda por las “Mamás Bellas” de People en Español

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquibaby es parte de los listado de los más bellos de la revista People en Español. Y para la edición la conductora de Hoy Día posó con un vestido plateado que dejó toda su espalda al desnudo. Sobre la edición y ser parte de la lista esto es lo que dijo la mexicana:

“¡Qué emoción! Les comparto que este año estamos en la lista de “Los 50 Más Bellos 2022”, y me da mucha felicidad que me eligieron en esta ocasión, pues estoy en la categoría de “Mamás Bellas”, porque Capri Blu me ha cambiado la vida, me ha hecho una mujer más fuerte en todos los sentidos y más bella por dentro, que es lo más importante. Gracias a todos los que hicieron posible esto y a ustedes por siempre creer en mi”.

Nuestra Chiquibaby siempre ha sido considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de la televisión hispana. Su sentido de la moda, la ha mantenido en el gusto y apreciación del público. Sobre todo porque mantiene firme su buen gusto para vestir, tanto frente a las cámaras como fuera es éstas.

Hace unos días, además mostró cómo ha logrado recuperar su figura después del embarazo, saliendo en Instagram con un bikinazo de tanguita.

En este listado de los 50 más bellos también está Adamari López, su amiga y compañera en el programa Hoy Día de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

