Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa: “Ninguna mujer es mi enemiga”

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que habla acerca de otras mujeres. El texto fue compartido en forma de video, acompañado del tema’ Mi forma de ser’ de la cantante boricua Olga Tañón.

“Ninguna mujer es mi enemiga, ni la que dijo, ni la que me hizo, ninguna. No tengo tiempo para esas cosas, estoy en una etapa de mi vida donde quiero progresar, donde estoy en paz y feliz. Si tienen algún problema conmigo son ustedes, no yo”, dice el mensaje que nada más acompañó

poniéndole un emoticon de un lápiz escribiendo sobre una hoja y de un corazón rojo.

Cuando Evelyn Beltrán inició su relación sentimental con Toni Costa recibió muchas críticas en las redes sociales y constantemente le hacían mención de Adamari López, la ex pareja de Costa, con quien tiene una hija de 7 años de edad.

Costa y Beltrán ya están cerca de cumplir 10 meses de relación. Los últimos dos meses de su noviazgo los han tenido que vivir a distancia debido a que el bailarín y coreógrafo español está dentro del reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’. Una de las situaciones más difíciles para él es estar lejos de su hija Alaia y de Evelyn Beltrán.

Previo a su ingreso a la casa, Costa les dejó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 2 millones de seguidores:

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”.

