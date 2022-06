Descomunal: Aaron Judge fue el héroe al conectar impresionante jonrón para que Yankees vencieran en extra inning a Astros [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El jardinero de New York Yankees, Aaron Judge, se convirtió este domingo en el héroe del Bronx al disparar un enorme cuadrangular en el décimo inning con el que dejaron en el terreno 6-3 a Houston Astros.

En un partido bastante complicado donde los Yankees empezaron a venir de atrás luego de estar abajo por diferencia de 3-0 antes del séptimo inning, fue Judge quien salvó los muebles para regalarle la victoria número 53 de la temporada en MLB.

‘El Juez’ conectó un pitcheo bajo y como si se tratara de una pelota de golf, sacó la bola desde el suelo para depositarla entre el jardín izquierdo y central, impulsando dos carreras y decretando el marcador definitivo.

ALL RISE! Aaron Judge has walked it off! pic.twitter.com/CdmvMQ4kCb — YES Network (@YESNetwork) June 26, 2022

El tablazo significó su HR número 28 de la campaña, con el que sigue liderando Las Mayores en este reglón, superando por seis a Yordan Álvarez (Astros) y a Pete Alonso (Mets), quienes tienen ambos 22.

Pero el bambinazo de Judge no fue el único, porque los Yankees terminaron sacando el juego gracias a dos vueltas completas de Giancarlo Stanton y DH Lemahieu.

En el caso de Stanton, rompió una racha adversa sin dar imparables y en la séptima entrada descontó diferencia de una rayita; acto seguido Lemahieu con uno en base y al siguiente inning decretó la igualdad momentánea en el marcador. Big G sends one into Monument Park! With this swing, Giancarlo Stanton breaks up Jose Urquidy's no-hit bid. pic.twitter.com/mg39HraD3h— YES Network (@YESNetwork) June 26, 2022 DJ LeMahieu! TIE GAME!!! pic.twitter.com/W1U7Aj2lnn— YES Network (@YESNetwork) June 26, 2022

Los Yankees consiguieron su victoria 53 de la temporada nuevamente gracias a Judge y Stanton. Y es que una estadística dice que desde que comparten en el dogout de los Mulos, cuando ambos conectan cuadrangular en el mismo encuentro los Yankees tiene un registro de 24-1 y en esta temporada poseen récord de ocho victorias sin derrotas.

