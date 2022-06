Dan a conocer que Osvaldo Ríos es el séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Osvaldo Ríos estaría viviendo sus últimas horas dentro de ‘La Casa de los Famosos’, pues se maneja ya como un hecho que esta noche se convertirá en el séptimo expulsado.

Su eliminación se debería a su momento más polémico el cual protagonizó con Salvador Zerboni, a quien besó en la boca la semana pasada, y esto le habría costado recibir más del 50% de los votos del público.

“⚠️SPOILER⚠️ OSVALDO ES EL ELIMINADO DEL DÍA DE HOY”, asegura una publicación en Instagram de la cuenta lacasadelosfamosos.tv, misma que reveló con anticipación la expulsión de Niurka Marcos y los anteriores ya eliminados.

“Eso a mí no me gusta, a mí me encanta”, “Ojalá y así sea 🙏”, “Gracias a Dios y gracias a Telemundo”, “Bye, Bye Osvaldo”, “Se llama justicia”, “Por no ser leal, abusar físicamente de alguien y no dejar q salven a Ivonne se va el señor”, “Todo por un beso. La risa se le convirtió en mueca”, “Esperemos y sea verdad para que aprenda ese señor que no puede ir por la vida haciendo faltas de respeto ni a ningún hombre o mujer”, comenzaron a manifestar los fans bajo la publicación.

La participación de Ríos dentro del reality de Telemundo se calificaba como una de las mejores, sin embargo, comenzó a recibir críticas muy fuertes en redes sociales desde que le dio “el beso de la muerte” a Zerboni, a tal grado de que su hijo tuvo que salir en su defensa.

Otro tema que llegó a molestar a los fans del show es que Ríos suplicó entre lágrimas su salvación solo porque no quería llegar a la sala de eliminación junto a Salvador, sin importarle que Ivonne Montero, quien también se encuentra nominada, lo había salvado ya en una ocasión. Aunque, al final, de nada sirvió.

La semana pasada no hubo oportunidad de que el líder, Nacho Casano, salvara a uno de los nominados. Esto se produjo porque Casano emitió abiertamente con sus compañeros del cuarto azul sus intenciones de librar de la eliminación a Osvaldo y eso es algo que está estrictamente prohibido, ya que debe ser una “decisión personal y secreta hasta que sea ejercida”.

