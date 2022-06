La viuda de Tom Parker planea usar sus cenizas para hacer joyas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tom Parker, el cantante de la banda The Wanted, falleció el pasado mes de marzo con tan solo 33 años tras luchar con todas sus fuerzas contra un tumor cerebral que le diagnosticaron en octubre de 2020, unos meses antes de que diera la bienvenida al menor de sus dos hijos, el pequeño Bodhi.

Su viuda Kelsey Parker quiere que sus retoños tengan algún recuerdo palpable del músico porque en un principio los dos pensaron que podría vencer la enfermedad a pesar de pronóstico muy poco favorable que le dieron los médicos, así que él no dejó ningún mensaje de despedida para que lo leyeran cuando fueran mayores.

“Si hubiera empezado a decirle que escribiera cartas a los niños, habría dicho: ‘¿Qué quieres decir? ¿No crees que voy a sobrevivir a esto?’. No habría sido bueno para su actitud mental. No necesitó hacerlo porque yo les diré lo que pensaba”, se ha justificado ella.

La idea que se le ha ocurrido consiste en utilizar las cenizas de su esposo para crear joyas que les entregará a su suegra Noreen y a sus hijos para que siempre puedan llevar a Tom cerca del corazón, aunque en el caso de Aurelia y Bodhi esperará un tiempo antes de dárselas porque solo tienen 4 años y 20 meses respectivamente.

“Será algo realmente especial que podrán tener y se les entregará en un momento determinado, pero aún no sé cuándo”, ha matizado en declaraciones a la revista OK! Magazine. View this post on Instagram A post shared by Kelsey 💋 Parker (@being_kelsey)

Tom falleció solo una semana después de aparecer en el escenario con sus compañeros de grupo en una gira de reunión y nadie esperaba que empeorara tan rápido como lo hizo. Sin embargo, Kelsey cree que fue algo típico de su esposo para no hacerla sufrir más de lo necesario.

“Solo digo que vivió su vida al máximo, e incluso su muerte fue rápida. Por eso, durante las dos primeras semanas después de su muerte, yo estaba en shock”, ha explicado. View this post on Instagram A post shared by Tom Parker (@tomparkerofficial)

