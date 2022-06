Los fans de Karol G hablan de un nuevo álbum tras una pista que dejó la colombiana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los fanáticos de Karol G están emocionados ante la posibilidad de que pronto se estrene el cuarto álbum de la cantante colombiana. La intérprete nacida en Medellín compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes donde aparece sobre un avión y también deja ver su equipaje, el cual tiene etiquetas que dicen KG4.

Estas imágenes revolucionaron a miles de sus seguidores, quienes esperan con ansias el nuevo material discográfico de la colombiana.

Hasta el momento Karol G tiene tres álbumes musicales: Unstoppable en 2017, Ocean en 2019 y KG0516 en 2021. En este último disco están sus grandes éxitos musicales ‘Bichota’, ‘Tusa’, ‘El makinon’, ‘El barco’ y ‘200 copas’.

Se desconocen los detalles de lo que sería el cuarto álbum de la intérprete colombiana quien hace unos días también emocionó a sus más fieles admiradores tras anunciar mediante su cuenta de Twitter que se encontraba escribiendo canciones.

Todo parece indicar que próximamente habrá nueva música de la artista nacida en la ciudad de Medellín.

Hace algunas semanas Karol G vivió uno de los momentos más significativos de su carrera tras compartir escenario con Anahí, la artista que perteneció a la agrupación RBD, durante la gira de conciertos que la llevó a la Ciudad de México.

“Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”, dijo Karol G tras el concierto.

