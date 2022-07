¿Va por la niña? Álvaro Morata espera su cuarto hijo en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Solo unos días después de celebrar por todo lo alto su quinto aniversario de boda y de bautizar a sus tres retoños en Venecia, Álvaro Morata y Alice Campello sorprendieron a sus seguidores el pasado fin de semana con el anuncio de que esperan su cuarto hijo. Desde entonces, todo han sido felicitaciones para el matrimonio en sus redes sociales, donde algunos amigos y fans también dejaron patente su deseo de que la próxima criatura rompa con el dominio masculino en su hogar.

“¿Quién quiere una niña? ¡Enhorabuena, pareja!”, les dirigió el artista taiwanés Victor Chou, amigo de los dos enamorados, en un tablón de comentarios repleto de exclamaciones y emoticonos celebratorios. A día de hoy, la familia disfruta de unas merecidas vacaciones en las costas italianas, pero también resurge una pregunta que cobra más importancia tras la noticia del embarazo de la influencer: a partir de ahora, ¿dónde vivirá esta adorable familia numerosa?

Tras dos temporadas seguidas de idílica vida en Turín, la cesión del futbolista a la Juventus expiró definitivamente. A menos que cambien mucho las cosas, Álvaro, Alice y sus tres retoños, sin incluir todavía al que está en pleno proceso de gestación, tendrán que volver a mudarse a Madrid para que el deportista regrese a la disciplina de su club de origen, el Atlético de Madrid. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata)

Al margen de que la pareja viva a caballo entre los dos países, Alice siempre ha dejado claro que su deseo pasa por tener su residencia principal en su país de origen, como ha ocurrido hasta ahora. Los mentideros del mercado futbolístico ya especularon en su momento con el importante papel que habría jugado la también modelo en las últimas decisiones profesionales de su chico, quien hasta hace solo unos días confiaba en que la Juventus pagaría finalmente los $36.5 millones de dólares que el Atlético pedía por él para que se convirtiera oficialmente en jugador ‘bianconero’: muy a su pesar, esa operación no se ha producido. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata)

También puedes leer:

– No fue por infidelidad: ¿Cuál es el verdadero motivo por el que Gerard Piqué y Shakira se separaron?

– Juan Cuadrado y Álvaro Morata se disculpan por hacer viral el desnudo de Leonardo Bonucci

– Capitán del Atlético el Madrid explota contra Courtois: “Hay que tener memoria de dónde vienes”