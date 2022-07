Reviven acusación de abuso sexual que Ivana hizo en contra de Donald Trump

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con la muerte de Ivana Trump, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lamentó del hecho, calificándola como una “mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora”.

Pero al parecer, para Ivana, la vida junto al magnate no fue nada fácil pues incluso ella lo acusó de haberla violado.

Ivana fue la primera esposa de Trump, pero el segundo matrimonio de la exmodelo. Pese al amor que se profesaban, 1991 ambos protagonizaron el “divorcio del siglo”.

La exmodelo afirmó que su entonces marido la había violado, en un testimonio que presentó en los trámites de divorcio.

En el libro sobre el magnate “Lost Tycoon: The Many Lives by Donald J. Trump”, escrito por el periodista Harry Hurt III se habla del episodio violento.

Según el relato, en medio de una discusión, Trump tomó a Ivana y empezó a arrancarle mechones de pelo y luego le arrancó la ropa, se bajó los pantalones y abusó de ella.

El magnate siempre negó haber violado a Ivana, no obstante, ella confirmó que existió un incidente sexual violento, aunque nunca se atrevió a calificarlo de violación.

Incluso, los abogados de la exmujer del empresario obligaron a la editorial del libro a incluir en los ejemplares una “declaración de Ivana Trump” en la que esta confirma que declaró en su momento que su marido la violó, pero trató de matizar el contexto.

“Como mujer, me sentí violada, ya que el amor y ternura con los que normalmente me trataba estuvieron ausentes. Lo califiqué como ‘violación’, pero no quiero que mis palabras sean interpretadas en un sentido literal o criminal”.

Ivana fue la primera esposa de Donald Trump, se casaron en el año 1977, y juntos procrearon a Ivanka, Donald Trump Jr. y Erick.

Su matrimonio finalizó debido a la infidelidad de Donald con Marla Maples, quien habló abiertamente del engaño en una entrevista en el New York Post titulada El mejor sexo que he tenido nunca.

