“Esto te va a doler…”: Ivana intentó que Donald Trump detuviera el asalto al Capitolio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras la muerte de Ivana Trump ha salido a relucir información poco conocida hasta el día de hoy. Como, por ejemplo, la que dio una fuente cercana a The Post sobre el papel que la exmodelo fungió mientras el empresario y también político, Donald Trump, se encontraba al frente de los Estados Unidos.



De acuerdo con la fuente, de quien no se reveló su nombre, Ivana fue una asesora clave del exmandatario estadounidense.



“Ella hablaba todo el tiempo con él a través del teléfono”, señaló el informante.



También contó que cuando los partidarios de Donald Trump irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas, ella lo llamó para pedirle que parara la catástrofe.



“Estaba muy molesta por lo del 6 de enero. Ella le rogó que apareciera en la televisión nacional para detener esta tontería y decirle que la detuviera. Pero él no la escuchó”, dijo la misma fuente.

Ivana Trump, según el informante, no sólo le llamó en una ocasión para advertirle sobre las consecuencias, sino que lo hizo varias veces.



“Ella lo llamó un millón de veces (le decía) ‘esto te va a doler…’ pero ella me dijo ‘él no me escuchó”, detalló la persona cercana a Ivana sobre la plática que un día tuvieron sobre el asalto al Capitolio.



Esta es la primera vez que sale a la luz pública que la exesposa de Donald Trump sí intentó interferir en una revuelta que hasta la fecha sigue siendo tema importante en la política del país.



Días atrás se dio a conocer que el exmandatario sabía que sus seguidores que acudieron a un mitin el 6 de enero de 2021 podrían estar armados, pero en lugar de preocuparse pidió que se retiraran los detectores de metales, además, refirió que ellos no estaban ahí para hacer daño.



“Escuché al presidente decir algo como: ‘No me importa que tengan armas. No están aquí para hacerme daño. Quiten los detectores. Dejen entrar a mi gente, pueden marchar’ al Capitolio desde aquí. Dejen entrar a la gente, llévense las F***ing detectores”, reveló Cassidy Hutchinson, asistente del exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.



Te puede interesar:

* Ivana Trump murió al caerse de manera accidental: reporte forense en Nueva York

* Reviven acusación de abuso sexual que Ivana hizo en contra de Donald Trump

* “Los hijos de Trump son asquerosos y estúpidos”: dijo su padrastro italiano, cuarto esposo de Ivana, en 2019

* Ivana Trump fue descubierta muerta al pie de la escalera de su casa de Nueva York; habría sufrido un paro cardiaco