Cómo la cerveza puede ayudarte combatir el calor

La cerveza podría ser una bebida que te ayude a combatir el calor del verano. Si bien el agua la opción más saludable para saciar la sed y reponer los líquidos que el cuerpo pierde en las altas temperaturas. Beber un poco de cerveza también sería beneficioso.

Los expertos en salud señalan que las bebidas alcohólicas no son la opción ideal para hidratarse ya que el alcohol es un diurético. Hace que el cuerpo elimine líquidos a un ritmo mucho más rápido.

La cerveza tiene algunos componentes que podrían ayudar con la hidratación en medio de una ola de calor. Beber media pinta es una de sus 10 recomendaciones que la Dra. Ellie Roberts compartió a través de Twitter.

9. If you are dehydrated (and an adult, and able to do so) drink a half a pint of beer (inc. alcohol free!) and then move straight onto water (or a sports drink or cordial if you don't like water).

— Dr Ellie Mackin Roberts (@EllieMRoberts) July 16, 2022