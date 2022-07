Jennifer Affleck va al gimnasio y la captan en leggings con todo y sus dos anillos: el de compromiso y el de casada

Jennifer López fue captada por los paparazzi a su llegada a un famoso gimnasio en la ciudad de Los Ángeles. Llamó la atención de la prensa que en una sola mano llevase tanto dinero, porque no se quitó sus tremendos anillos de casada y en la misma mano sostenía su “birkin bag” de la casa de lujo Hermès.

JLo, ahora como mujer casada, se ha convertido en Jennifer Affleck, ya que al casarse con Ben optó por llevar su apellido.

Jennifer López es ahora también conocida como Jennifer Affleck, porque se cambió el nombre. / Foto de Grosby Group

Jennifer Affleck y sus vestidos de novia

Aunque la de Jennifer y Ben Affleck ha sido una boda sorpresa en Las Vegas, en realidad todo el mundo esperaba que la pareja se casara antes o después para poner el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace dos décadas y que ha incluido una ruptura ‘temporal’ que se alargó 17 años, según reportó Showbiz.

Poco a poco han ido saliendo a la luz detalles sobre el enlace, que se celebró a las doce y media de la noche después de que los novios esperaran pacientemente su turno en una de las famosas capillas de la ciudad. Una de las grandes incógnitas era el atuendo que elegiría la actriz y cantante, que se ha vestido de novia en varias ocasiones, tanto en la ficción como en la vida real, ya que ha estado casada en tres ocasiones anteriormente.

Esta vez la señora Affleck ha optado por reutilizar un antiguo vestido que se puso en una de sus películas para uno de los dos looks que lució en su gran día. El primero fue un vestido con un corte muy sencillo que llevaba tiempo en su armario a la espera de que se presentara una ocasión especial. “Lo tengo desde hace muchos años, y he estado reservándolo, y reservándolo, y ahora me lo voy a poner para mi boda”, explicó ella muy emocionada en un vídeo de Instagram justo antes de salir rumbo a su boda.

Más tarde se cambió en la capilla para enfundarse un diseño más elaborado de Zuhair Murad con escote barco, mangas largas, un corsé y una discreta cola que llevó para darle el sí quiero a su flamante esposo. No está claro cuál de los dos vestidos es el que se ha puesto anteriormente frente a las cámaras, porque en las imágenes que ha compartido no se puede apreciar el segundo en su totalidad, aunque en su última película ‘Cásate conmigo’ Jennifer apostó por el mismo diseñador libanés para su enlace ficticio con Maluma. View this post on Instagram A post shared by Nely Wedding Idea (@nely.wedding.idea)

Lee más de Jennifer López aquí:

La madre de Jennifer López siempre fue #TeamBen: burlado quedó A Rod, a quien al parecer no lo quería la suegra

La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Las Vegas habría sido vendida a Netflix

Revelan detalles íntimos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck: “Ambos lloraron mientras leían sus votos”