Lo despiden del trabajo por pedir una botella de agua en plena ola de calor

En los últimos días, diversos países están siendo severamente golpeados por una intensa ola de calor. Uno de los más afectados por las altas temperaturas es España pues de acuerdo a información proporcionada por la agencia AFP, cerca de 500 personas han fallecido a causa de este fenómeno.

Sobre el tema, mucha polémica ha generado un caso suscitado en una empresa en Tenerife, la cual, según informa el sitio web de Antena 3, un empleado fue víctima de un despido injustificado, y todo por pedir una simple botella de agua durante su horario laboral.

Resulta ser que un hombre que trabajaba en la empresa Insular Canaria de Bebidas S.A. (Incabe), perdió su empleo, ya que según Adecco Outsourcing, la cual se encarga de gestionar el servicio de distribución de Incabe, este habría cometido una “falta muy grave”.

Según el empleado, hace unos días le pidió a su supervisor le proporcionara una botella de agua para ser más llevadera la ola de calor en su trabajo; sin embargo, su superior le dijo que en ese momento no podía, ya que se encontraba resolviendo un asunto urgente y que en cuanto pudiera, haría caso a su petición.

Pero pasaron las horas y la petición de agua del empleado no fue atendida, así que molesto por lo ocurrido, interpuso una queja al jefe de su equipo, el cual le indicó que si deseaba beber agua, debía hacerlo en otra nave, pues ahí no había líquido disponible para beber, y en caso no que no quisiera desplazarse, entonces debía esperar a que concluyera su turno de trabajo para hacerlo.

Ante dicha respuesta, el trabajador azotó la puerta de su oficina, le gritó e insultó al jefe del almacén, actitud que fue reprobada por sus superiores, ordenando de inmediato su despido.

Según recoge la Cadena Ser, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha advertido que podría tratarse de un despido improcedente o nulo. En este sentido, el sindicato ha recordado que las empresas tienen que garantizar las condiciones mínimas de seguridad a todos los empleados.

Recientemente la organización ha solicitado la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para actuar de manera más eficaz contra la ola de calor, porque aún “hay pocos sectores que tienen regulado el trabajo en condiciones de ola de calor”.

Te puede interesar:

* Más de 100 millones de estadounidenses se encuentran en alerta por calor extremo

* Un calcetín con arroz frío y otras 6 recomendaciones para poder dormir durante una ola de calor

* Ola de Calor: Qué es la canícula, cuándo y cuánto tiempo durará en Estados Unidos